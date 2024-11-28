З’явиться ще один спосіб виїхати з України: ціна питання менше 100$

З 15 грудня Укрзалізниця запускає новий поїзд сполученням Київ – Будапешт, який курсуватиме щодня. Вартість проїзду в купе орієнтовно складає 3000 гривень. Цей новий маршрут забезпечить пряме залізничне сполучення між столицями України та Угорщини.

Деталі

Поїзд №9/10 Київ-Будапешт курсуватиме у складі стандартних спальних вагонів: купе на 4 місця та люкс на 2 місця. Варто зазначити, що запуск цього рейсу став можливим завдяки тривалим дипломатичним переговорам, метою яких було забезпечення комфортного перевезення пасажирів між Україною та Угорщиною.

Будапешт, місто прибуття поїзда Київ-Будапешт, є великим транспортним вузлом. Тут розташований міжнародний аеропорт Ференца Ліста, який має зручне сполучення з цим маршрутом. Крім того, з Будапешта пасажири можуть легко пересісти на потяги, що прямують до Відня, Зальцбурга, Мюнхена та інших європейських міст. Час очікування на пересадку зазвичай не перевищує двох годин.

Новий поїзд Київ-Будапешт не лише забезпечує швидке сполучення між двома столицями, але й пропонує комфортні умови для подорожі. Пасажири можуть скористатися безкоштовним Wi-Fi, смачною їжею та привітним сервісом. А з Будапешта легко дістатися до інших європейських міст.

Розклад руху:

Відправлення з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта о 06:00.

У зворотному напрямку: відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.

Вартість квитка у купейному вагоні – орієнтовно 3 000 грн.

Щоб не зіпсувати власні плани, особливо в період свят або канікул, рекомендується купувати квитки заздалегідь. Це дозволить обрати найзручніші місця та уникнути. Перед поїздкою ще раз перевірте дату та час відправлення/прибуття поїзда, номер платформи та інші важливі деталі. Можливі зміни в розкладі, тому краще уточнити інформацію безпосередньо перед поїздкою.