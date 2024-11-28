Появится еще один способ уехать из Украины: цена вопроса меньше 100$

С 15 декабря Укрзализныця запускает новый поезд сообщением Киев – Будапешт, который будет курсировать ежедневно. Стоимость проезда в купе ориентировочно составляет 3000 гривен. Этот новый маршрут обеспечит прямое железнодорожное сообщение между столицами Украины и Венгрии.

Детали

Поезд №9/10 Киев-Будапешт будет курсировать в составе стандартных спальных вагонов: купе на 4 места и люкс на 2 места. Стоит отметить, что запуск этого рейса стал возможным благодаря длительным дипломатическим переговорам, целью которых было обеспечение комфортной перевозки пассажиров между Украиной и Венгрией.

Будапешт, город прибытия поезда Киев-Будапешт, является крупным транспортным узлом. Здесь расположен международный аэропорт Ференца Листа, который имеет удобное сообщение с этим маршрутом. Кроме того, из Будапешта пассажиры могут легко пересесть на поезда, следующие в Вену, Зальцбург, Мюнхен и другие европейские города. Время ожидания на пересадку обычно не превышает двух часов.

Новый поезд Киев-Будапешт не только обеспечивает быстрое сообщение между двумя столицами, но и предлагает комфортные условия для путешествия. Пассажиры могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, вкусной едой и приветливым сервисом. А из Будапешта легко добраться до других европейских городов.

Расписание движения:

Отправление из Киева в 10:16, прибытие в Будапешт в 06:00.

В обратном направлении: отправление из Будапешта в 22:40, прибытие в Киев в 19:11.

Стоимость билета в купейном вагоне — ориентировочно 3 000 грн.

Чтобы не испортить собственные планы, особенно в период праздников или каникул, рекомендуется покупать билеты заранее. Это позволит выбрать самые удобные места и избежать. Перед поездкой еще раз проверьте дату и время отправления/прибытия поезда, номер платформы и другие важные детали. Возможны изменения в расписании, поэтому лучше уточнить информацию непосредственно перед поездкой.