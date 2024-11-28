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Чому “Резерв” не підтягує відстрочку та що робити: пояснення від Міноборони

Yulia28.11.2024
Резерв+

Якщо у вас є відстрочка від мобілізації, але в мобільному додатку “Резерв+” про це немає інформації, то, швидше за все, працівник військкомату ще не вніс дані про вашу відстрочку до єдиного електронного реєстру.

Деталі

Як пояснила заступниця міністра оборони України, додаток “Резерв+” відображає лише ту інформацію, яка була внесена до єдиного реєстру. Тобто, якщо у вас на руках є документ, що підтверджує вашу відстрочку, а в додатку його немає, слід звернутися до військкомату для уточнення інформації.

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За словами Катерини Черногоренко, для того, щоб отримати відстрочку, не обов’язково звертатися до військкомату особисто. Достатньо подати відповідну заяву через додаток “Резерв+”. Однак, якщо після цього дані про відстрочку не відобразилися в додатку, необхідно звернутися до служби підтримки для вирішення цього питання.

Коли ви оформлюєте відстрочку через додаток “Резерв+”, система автоматично перевіряє вашу інформацію в інших державних реєстрах. Наприклад, якщо ви маєте право на відстрочку як багатодітний батько, система перевіряє цю інформацію в реєстрі актів цивільного стану. Після цього результати перевірки моментально відображаються у вашому особистому кабінеті в “Резерв+”. Нещодавно до додатку додали нову опцію для оформлення відстрочки багатодітними батьками, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей.

Швидке оновлення інформації в додатку “Резерв+” забезпечується завдяки синхронізації з іншими державними реєстрами, такими як Державний реєстр актів цивільного стану. Це дозволяє отримувати актуальні дані про громадян та оперативно відображати їх в додатку.

Мобілізація

Щоб оформити відстрочку онлайн, вам потрібно авторизуватися у додатку “Резерв+” та завантажити свій військовий квиток. Далі слід обрати пункт “Подати запит на відстрочку”. Після цього система автоматично обробить вашу заявку, і ви зможете побачити статус вашої відстрочки прямо у своєму електронному військовому документі. Цей процес займає всього кілька хвилин. Як зазначила заступниця міністра оборони, вже понад 150 тисяч людей скористалися цією зручною послугою.

Важливо розуміти, що онлайн-відстрочка має таку ж юридичну силу, як і паперова. Тобто, електронний документ, який ви отримаєте в додатку “Резерв+”, є офіційним підтвердженням вашої відстрочки. Міністерство оборони планує й надалі розвивати цей сервіс та надавати можливість оформлення онлайн інших видів відстрочок.

Додаток “Резерв+” постійно оновлюється та розширює свої можливості. Нещодавно до переліку доступних онлайн-послуг було додано оформлення відстрочки для багатодітних батьків. Це ще один крок до спрощення процедури отримання відстрочки та підвищення зручності для громадян.

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Yulia28.11.2024
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