Чому “Резерв” не підтягує відстрочку та що робити: пояснення від Міноборони

Якщо у вас є відстрочка від мобілізації, але в мобільному додатку “Резерв+” про це немає інформації, то, швидше за все, працівник військкомату ще не вніс дані про вашу відстрочку до єдиного електронного реєстру.

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Як пояснила заступниця міністра оборони України, додаток “Резерв+” відображає лише ту інформацію, яка була внесена до єдиного реєстру. Тобто, якщо у вас на руках є документ, що підтверджує вашу відстрочку, а в додатку його немає, слід звернутися до військкомату для уточнення інформації.

За словами Катерини Черногоренко, для того, щоб отримати відстрочку, не обов’язково звертатися до військкомату особисто. Достатньо подати відповідну заяву через додаток “Резерв+”. Однак, якщо після цього дані про відстрочку не відобразилися в додатку, необхідно звернутися до служби підтримки для вирішення цього питання.

Коли ви оформлюєте відстрочку через додаток “Резерв+”, система автоматично перевіряє вашу інформацію в інших державних реєстрах. Наприклад, якщо ви маєте право на відстрочку як багатодітний батько, система перевіряє цю інформацію в реєстрі актів цивільного стану. Після цього результати перевірки моментально відображаються у вашому особистому кабінеті в “Резерв+”. Нещодавно до додатку додали нову опцію для оформлення відстрочки багатодітними батьками, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей.

Швидке оновлення інформації в додатку “Резерв+” забезпечується завдяки синхронізації з іншими державними реєстрами, такими як Державний реєстр актів цивільного стану. Це дозволяє отримувати актуальні дані про громадян та оперативно відображати їх в додатку.

Щоб оформити відстрочку онлайн, вам потрібно авторизуватися у додатку “Резерв+” та завантажити свій військовий квиток. Далі слід обрати пункт “Подати запит на відстрочку”. Після цього система автоматично обробить вашу заявку, і ви зможете побачити статус вашої відстрочки прямо у своєму електронному військовому документі. Цей процес займає всього кілька хвилин. Як зазначила заступниця міністра оборони, вже понад 150 тисяч людей скористалися цією зручною послугою.

Важливо розуміти, що онлайн-відстрочка має таку ж юридичну силу, як і паперова. Тобто, електронний документ, який ви отримаєте в додатку “Резерв+”, є офіційним підтвердженням вашої відстрочки. Міністерство оборони планує й надалі розвивати цей сервіс та надавати можливість оформлення онлайн інших видів відстрочок.

Додаток “Резерв+” постійно оновлюється та розширює свої можливості. Нещодавно до переліку доступних онлайн-послуг було додано оформлення відстрочки для багатодітних батьків. Це ще один крок до спрощення процедури отримання відстрочки та підвищення зручності для громадян.