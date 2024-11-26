В Верховную Раду внесли законопроект о новых возрастных ограничениях мобилизации

В Верховной Раде инициирован новый законопроект (№12222), который предусматривает изменение возрастных ограничений для военной службы. В частности, предлагается снизить предельный возраст пребывания на военной службе с 60 до 55 лет. Эта информация официально опубликована на сайте парламента.

Детали

Авторами этого законодательного акта является группа народных депутатов, среди которых известные политики Алексей Гончаренко, Владимир Арьев и Юлия Тимошенко. Они совместно подготовили проект закона, который имеет целью внести изменения в действующее законодательство о воинской обязанности и военной службе.

Алексей Гончаренко, один из инициаторов законопроекта, пояснил, что уменьшение предельного возраста военной службы является необходимым шагом. По его словам, большинство мужчин в возрасте от 55 до 60 лет имеют ухудшенное состояние здоровья и могут не полностью соответствовать физическим требованиям военной службы. Кроме того, учитывая интенсивность боевых действий с 2022 года, многие военнослужащие нуждаются в ротации или демобилизации.

В то же время, законопроект предусматривает сохранение права для военнослужащих, достигших 55 лет, но желающих продолжить службу, обратиться с соответствующим заявлением. То есть, решение о продолжении военной карьеры после достижения 55 лет остается за самим военнослужащим.

Параллельно с инициативой об изменении возрастных ограничений, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский издал приказ о создании специальных подразделений рекрутинга в каждой бригаде. Это свидетельствует о том, что Министерство обороны Украины активно работает над пополнением рядов ВСУ и оптимизацией процессов комплектования.

В общем, законопроект об уменьшении предельного возраста военной службы является частью комплекса мер, направленных на повышение эффективности Вооруженных Сил Украины и адаптацию их к вызовам в условиях полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Также сегодня главком Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ. По его словам, украинцы должны остановить противника и отбросить его, а не только обороняться.