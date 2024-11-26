У Верховну Раду внесли законопроєкт про нові вікові обмеження мобілізації

У Верховній Раді ініційовано новий законопроєкт (№12222), який передбачає зміну вікових обмежень для військової служби. Зокрема, пропонується знизити граничний вік перебування на військовій службі з 60 до 55 років. Ця інформація офіційно опублікована на сайті парламенту.

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Авторами цього законодавчого акту є група народних депутатів, серед яких відомі політики Олексій Гончаренко, Володимир Ар’єв та Юлія Тимошенко. Вони спільно підготували проєкт закону, який має на меті внести зміни до чинного законодавства про військовий обов’язок і військову службу.

Олексій Гончаренко, один з ініціаторів законопроєкту, пояснив, що зменшення граничного віку військової служби є необхідним кроком. За його словами, більшість чоловіків віком від 55 до 60 років мають погіршений стан здоров’я і можуть не повністю відповідати фізичним вимогам військової служби. Крім того, враховуючи інтенсивність бойових дій з 2022 року, багато військовослужбовців потребують ротації або демобілізації.

Водночас, законопроєкт передбачає збереження права для військовослужбовців, які досягли 55 років, але бажають продовжити службу, звернутися з відповідною заявою. Тобто, рішення про продовження військової кар’єри після досягнення 55 років залишається за самим військовослужбовцем.

Паралельно з ініціативою про зміну вікових обмежень, Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський видав наказ про створення спеціальних підрозділів рекрутингу в кожній бригаді. Це свідчить про те, що Міністерство оборони України активно працює над поповненням лав ЗСУ та оптимізацією процесів комплектування.

Загалом, законопроєкт про зменшення граничного віку військової служби є частиною комплексу заходів, спрямованих на підвищення ефективності Збройних Сил України та адаптацію їх до викликів в умовах повномасштабного вторгнення російських окупантів..

Також сьогодні головком Сирський анонсував новий контрнаступ ЗСУ. За його словами, українці мають зупинити противника та відкинути його, а не тільки оборонятися.