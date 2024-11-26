Опять изменят условия: выйти на пенсию в 2025 году станет сложнее

Согласно действующему законодательству «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», с 2025 года в Украине произойдут изменения в правилах выхода на пенсию. Хотя общий пенсионный возраст останется неизменным, требования к страховому стажу существенно возрастут. Эти изменения являются частью пенсионной реформы, которая продлится до 2028 года.

В 2025 году произойдут следующие изменения

Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. Это означает увеличение на 1 год по сравнению с 2024 годом, когда достаточно было 31 года стажа.

Для выхода на пенсию в 63 года нужно иметь не менее 22 лет страхового стажа. Это требование также выросло на 1 год относительно 2024 года.

Для выхода на пенсию в 65 лет минимальный страховой стаж остается неизменным и составляет 15 лет.

Когда украинцы могут выйти на пенсию

Средний возраст, в котором украинцы выходят на пенсию, составляет около 54 лет. Однако этот показатель является усредненным и не учитывает значительной разницы в пенсионном возрасте для разных профессий. Например, прокуроры, судьи и военные могут выходить на пенсию значительно раньше. Стоит отметить, что для обеспечения достойного уровня пенсионных выплат существует дисбаланс: количество работающих, которые платят единый социальный взнос, примерно равно количеству пенсионеров, тогда как для стабильной системы этот показатель должен быть вдвое больше.

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) провела детальное исследование украинской пенсионной системы и сравнила ее с пенсионными системами других развитых стран. Согласно этому исследованию, за последние годы в Украине произошли существенные изменения в структуре пенсионеров. В частности, значительно уменьшилась доля тех, кто выходит на пенсию до 60 лет, и возросло количество людей, которые продолжают работать до более позднего возраста. Эти изменения связаны с ростом требований к страховому стажу для выхода на пенсию.

В украинском законодательстве существует ограничение по максимальному размеру пенсионных выплат. Пенсия не может превышать десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Однако, несмотря на это ограничение, многие пенсионеры оспорили его в суде и выиграли дела. Это означает, что Пенсионный фонд Украины был обязан пересчитать пенсии этим людям с учетом их индивидуальных обстоятельств и доводов.