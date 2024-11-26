Знову змінять умови: вийти на пенсію в 2025 році стане складніше

Згідно з чинним законодавством “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, з 2025 року в Україні відбудуться зміни у правилах виходу на пенсію. Хоча загальний пенсійний вік залишиться незмінним, вимоги до страхового стажу суттєво зростуть. Ці зміни є частиною пенсійної реформи, яка триватиме до 2028 року.

В 2025 році відбудуться такі зміни

Для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати не менше 32 років страхового стажу. Це означає збільшення на 1 рік порівняно з 2024 роком, коли достатньо було 31 року стажу.

Для виходу на пенсію у 63 роки потрібно мати щонайменше 22 роки страхового стажу. Ця вимога також зросла на 1 рік відносно 2024 року.

Для виходу на пенсію у 65 років мінімальний страховий стаж залишається незмінним і становить 15 років.

Коли українці можуть вийти на пенсію

Середній вік, у якому українці виходять на пенсію, становить близько 54 років. Однак цей показник є усередненим і не враховує значної різниці у пенсійному віці для різних професій. Наприклад, прокурори, судді та військові можуть виходити на пенсію значно раніше. Варто зазначити, що для забезпечення гідного рівня пенсійних виплат існує дисбаланс: кількість працюючих, які сплачують єдиний соціальний внесок, приблизно дорівнює кількості пенсіонерів, тоді як для стабільної системи цей показник має бути вдвічі більшим.

Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) провела детальне дослідження української пенсійної системи і порівняла її з пенсійними системами інших розвинених країн. Згідно з цим дослідженням, за останні роки в Україні відбулися суттєві зміни у структурі пенсіонерів. Зокрема, значно зменшилась частка тих, хто виходить на пенсію до 60 років, і зросла кількість людей, які продовжують працювати до більш пізнього віку. Ці зміни пов’язані зі зростанням вимог до страхового стажу для виходу на пенсію.

В українському законодавстві існує обмеження щодо максимального розміру пенсійних виплат. Пенсія не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Однак, незважаючи на це обмеження, багато пенсіонерів оскаржили його в суді і виграли справи. Це означає, що Пенсійний фонд України був зобов’язаний перерахувати пенсії цим людям з урахуванням їхніх індивідуальних обставин і доводів.