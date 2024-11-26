3 грн за минуту: в 1 декабря популярный мобильный оператор обновит тарифы

В декабре 2024 года абоненты мобильного оператора Vodafone могут ожидать существенных изменений в своих тарифных планах линейки Smart. Компания планирует обновить стоимость услуг, а также увеличить количество минут для звонков и объемы мобильного интернета.

С 11 декабря 2024 года Vodafone вводит новые условия для популярных тарифов линейки Smart. Эти изменения будут касаться как стоимости абонентской платы, так и пакета услуг, входящих в каждый тариф.

Обзор стоимости тарифов

Предлагаем ознакомиться с актуальными тарифами Vodafone.

Smart Light:

Новая стоимость: 120 гривен.

Минуты для звонков на другие сети: 300 минут.

Объем интернета остается без изменений.

Smart XS:

Новая стоимость: 140 гривен.

Минуты для звонков на другие сети: 400 минут.

Объем интернета увеличен до 7 ГБ.

Smart XS+:

Новая стоимость: 160 гривен.

Минуты для звонков на другие сети: 500 минут.

Объем интернета увеличен до 10 ГБ.

Smart S+:

Новая стоимость: 210 гривен.

Минуты для звонков на другие сети: 400 минут.

Объем интернета увеличен до 25 ГБ.

Smart M:

Новая стоимость: 240 гривен.

Минуты для звонков на другие сети: 500 минут.

Объем интернета увеличен до 30 ГБ.

Smart XL:

Новая стоимость: 400 гривен.

Минуты для звонков на другие сети: 500 минут.

Объем интернета остается без изменений.

Изменения затронут также стоимость дополнительных услуг, предоставляемых сверх пакета:

Звонки на другие сети: 3 грн/мин сверх включённых минут.

Мобильный интернет: 20 грн за каждые дополнительные 300 МБ.

СМС-сообщения: 3 грн за 10 сообщений.

Почему произошли изменения в тарифах Vodafone?

Компания Vodafone объясняет обновление тарифов необходимостью приспособить свои услуги к современным потребностям пользователей и рост расходов на содержание сети.

Увеличение объемов трафика. Рост популярности мобильного интернета и использование различных онлайн-сервисов приводит к увеличению нагрузки на сеть.

Улучшение качества связи. Для обеспечения стабильного и быстрого интернета компания инвестирует в новые технологии, такие как 4G и 5G, что требует значительных финансовых затрат.

Развитие сети. Расширение покрытия сети, строительство новых базовых станций и модернизация оборудования – все это требует дополнительных инвестиций.

Каждому абоненту стоит внимательно ознакомиться с новыми условиями тарифов и выбрать тот, который наиболее соответствует его потребностям. Следует учитывать объем мобильного интернета, количество минут для звонков и стоимость пакета услуг.