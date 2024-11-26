3 грн за хвилину: в 1 грудня популярний мобільний оператор оновить тарифи

У грудні 2024 року абоненти мобільного оператора Vodafone можуть очікувати суттєвих змін у своїх тарифних планах лінійки Smart. Компанія планує оновити вартість послуг, а також збільшити кількість хвилин для дзвінків та об’єми мобільного інтернету.

З 11 грудня 2024 року Vodafone вводить нові умови для популярних тарифів лінійки Smart. Ці зміни стосуватимуться як вартості абонентської плати, так і пакету послуг, що входять до кожного тарифу.

Огляд вартості тарифів

Пропонуємо ознайомитися з актуальными тарифами Vodafone.

Smart Light:

Нова вартість: 120 гривень.

Хвилини для дзвінків на інші мережі: 300 хвилин.

Об’єм інтернету залишається без змін.

Smart XS:

Нова вартість: 140 гривень.

Хвилини для дзвінків на інші мережі: 400 хвилин.

Об’єм інтернету збільшено до 7 ГБ.

Smart XS+:

Нова вартість: 160 гривень.

Хвилини для дзвінків на інші мережі: 500 хвилин.

Об’єм інтернету збільшено до 10 ГБ.

Smart S+:

Нова вартість: 210 гривень.

Хвилини для дзвінків на інші мережі: 400 хвилин.

Об’єм інтернету збільшено до 25 ГБ.

Smart M:

Нова вартість: 240 гривень.

Хвилини для дзвінків на інші мережі: 500 хвилин.

Об’єм інтернету збільшено до 30 ГБ.

Smart XL:

Нова вартість: 400 гривень.

Хвилини для дзвінків на інші мережі: 500 хвилин.

Об’єм інтернету залишається без змін.

Зміни торкнуться також вартості додаткових послуг, що надаються понад пакет:

Дзвінки на інші мережі: 3 грн/хв понад включені хвилини.

Мобільний інтернет: 20 грн за кожні додаткові 300 МБ.

СМС-повідомлення: 3 грн за 10 повідомлень.

Чому відбулися зміни в тарифах Vodafone?

Компанія Vodafone пояснює оновлення тарифів необхідністю пристосувати свої послуги до сучасних потреб користувачів та зростання витрат на утримання мережі.

Збільшення обсягів трафіку. Зростання популярності мобільного інтернету та використання різноманітних онлайн-сервісів призводить до збільшення навантаження на мережу.

Покращення якості зв’язку. Для забезпечення стабільного та швидкого інтернету компанія інвестує в нові технології, такі як 4G і 5G, що потребує значних фінансових затрат.

Розвиток мережі. Поширення покриття мережі, будівництво нових базових станцій та модернізація обладнання – все це вимагає додаткових інвестицій.

Кожному абоненту варто уважно ознайомитися з новими умовами тарифів та обрати той, який найбільш відповідає його потребам. Слід враховувати обсяг мобільного інтернету, кількість хвилин для дзвінків та вартість пакету послуг.