3 грн за хвилину: в 1 грудня популярний мобільний оператор оновить тарифи
У грудні 2024 року абоненти мобільного оператора Vodafone можуть очікувати суттєвих змін у своїх тарифних планах лінійки Smart. Компанія планує оновити вартість послуг, а також збільшити кількість хвилин для дзвінків та об’єми мобільного інтернету.
З 11 грудня 2024 року Vodafone вводить нові умови для популярних тарифів лінійки Smart. Ці зміни стосуватимуться як вартості абонентської плати, так і пакету послуг, що входять до кожного тарифу.
Огляд вартості тарифів
Пропонуємо ознайомитися з актуальными тарифами Vodafone.
Smart Light:
- Нова вартість: 120 гривень.
- Хвилини для дзвінків на інші мережі: 300 хвилин.
- Об’єм інтернету залишається без змін.
Smart XS:
- Нова вартість: 140 гривень.
- Хвилини для дзвінків на інші мережі: 400 хвилин.
- Об’єм інтернету збільшено до 7 ГБ.
Smart XS+:
- Нова вартість: 160 гривень.
- Хвилини для дзвінків на інші мережі: 500 хвилин.
- Об’єм інтернету збільшено до 10 ГБ.
Smart S+:
- Нова вартість: 210 гривень.
- Хвилини для дзвінків на інші мережі: 400 хвилин.
- Об’єм інтернету збільшено до 25 ГБ.
Smart M:
- Нова вартість: 240 гривень.
- Хвилини для дзвінків на інші мережі: 500 хвилин.
- Об’єм інтернету збільшено до 30 ГБ.
Smart XL:
- Нова вартість: 400 гривень.
- Хвилини для дзвінків на інші мережі: 500 хвилин.
- Об’єм інтернету залишається без змін.
Зміни торкнуться також вартості додаткових послуг, що надаються понад пакет:
- Дзвінки на інші мережі: 3 грн/хв понад включені хвилини.
- Мобільний інтернет: 20 грн за кожні додаткові 300 МБ.
- СМС-повідомлення: 3 грн за 10 повідомлень.
Чому відбулися зміни в тарифах Vodafone?
Компанія Vodafone пояснює оновлення тарифів необхідністю пристосувати свої послуги до сучасних потреб користувачів та зростання витрат на утримання мережі.
- Збільшення обсягів трафіку. Зростання популярності мобільного інтернету та використання різноманітних онлайн-сервісів призводить до збільшення навантаження на мережу.
- Покращення якості зв’язку. Для забезпечення стабільного та швидкого інтернету компанія інвестує в нові технології, такі як 4G і 5G, що потребує значних фінансових затрат.
- Розвиток мережі. Поширення покриття мережі, будівництво нових базових станцій та модернізація обладнання – все це вимагає додаткових інвестицій.
Кожному абоненту варто уважно ознайомитися з новими умовами тарифів та обрати той, який найбільш відповідає його потребам. Слід враховувати обсяг мобільного інтернету, кількість хвилин для дзвінків та вартість пакету послуг.
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