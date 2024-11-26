Дані про стан здоров’я чоловіків автоматично потраплятимуть в «Оберіг»

Результати медичних оглядів військовозобов’язаних, включаючи дані про хронічні захворювання та травми, будуть автоматично передаватися з електронної системи охорони здоров’я до реєстру «Оберіг» щомісяця, що дозволить забезпечити постійну актуальність інформації про стан здоров’я військовослужбовців та оптимізувати процес мобілізаційної підготовки.

Деталі

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №12066, який передбачає значні зміни у порядку обміну медичною інформацією між різними державними реєстрами. Зокрема, цей законопроект дозволяє автоматично передавати дані про придатність громадян до військової служби з електронної системи охорони здоров’я до реєстру «Оберіг».

Навіщо впроваджують ці зміни

Основна мета цих змін — забезпечити більш швидкий та ефективний обмін інформацією між медичними закладами та військовими комісаріатами. Завдяки цьому, дані про стан здоров’я призовників, військовозобов’язаних та резервістів будуть оперативно оновлюватися в єдиному державному реєстрі, що дозволить оптимізувати процес військового обліку та мобілізаційної підготовки.

Для реалізації зазначених змін необхідно внести відповідні зміни до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Зокрема, пропонується додати виключення до норми, яка забороняє розголошення медичної інформації про пацієнта. Це виключення дозволить передавати дані про придатність до військової служби до реєстру «Оберіг» без згоди пацієнта, оскільки це необхідно для забезпечення національної безпеки і оборони.

Завдяки прийнятим змінам, електронна система охорони здоров’я буде автоматично передавати дані про стан здоров’я громадян до реєстру «Оберіг». Це дозволить уникнути ручної обробки даних та зменшити ризик виникнення помилок.

Депутати, які ініціювали цей законопроект, підкреслюють, що запропоновані зміни лише уточнюють існуюче законодавство. Зокрема, вони зазначають, що дані про придатність до військової служби будуть передаватися з електронної системи охорони здоров’я до реєстру «Оберіг» негайно, а не протягом доби, як це було раніше.

Автори законопроекту звертають увагу на те, що обробка персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних можлива на підставі закону у випадках, коли це необхідно для забезпечення національної безпеки.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації зазначає, що Міністерство оборони активно працює над вдосконаленням системи військового обліку. Зокрема, планується впровадження нових технологій, які дозволять передавати дані про стан здоров’я військовозобов’язаних з цивільних медичних закладів до систем Міністерства оборони за лічені хвилини.