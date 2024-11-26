Данные о состоянии здоровья мужчин автоматически будут попадать в «Оберіг»

26Результаты медицинских осмотров военнообязанных, включая данные о хронических заболеваниях и травмах, будут автоматически передаваться из электронной системы здравоохранения в реестр «Оберіг» ежемесячно, что позволит обеспечить постоянную актуальность информации о состоянии здоровья военнослужащих и оптимизировать процесс мобилизационной подготовки.

Детали

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12066, который предусматривает значительные изменения в порядке обмена медицинской информацией между различными государственными реестрами. В частности, этот законопроект позволяет автоматически передавать данные о пригодности граждан к военной службе из электронной системы здравоохранения в реестр «Оберіг».

Зачем внедряют эти изменения

Основная цель этих изменений – обеспечить более быстрый и эффективный обмен информацией между медицинскими учреждениями и военными комиссариатами. Благодаря этому, данные о состоянии здоровья призывников, военнообязанных и резервистов будут оперативно обновляться в едином государственном реестре, что позволит оптимизировать процесс воинского учета и мобилизационной подготовки.

Для реализации указанных изменений необходимо внести соответствующие изменения в Закон Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении». В частности, предлагается добавить исключение к норме, запрещающей разглашение медицинской информации о пациенте. Это исключение позволит передавать данные о пригодности к военной службе в реестр «Оберіг» без согласия пациента, поскольку это необходимо для обеспечения национальной безопасности и обороны.

Благодаря принятым изменениям, электронная система здравоохранения будет автоматически передавать данные о состоянии здоровья граждан в реестр «Оберіг». Это позволит избежать ручной обработки данных и уменьшить риск возникновения ошибок.

Депутаты, которые инициировали этот законопроект, подчеркивают, что предложенные изменения лишь уточняют существующее законодательство. В частности, они отмечают, что данные о пригодности к военной службе будут передаваться из электронной системы здравоохранения в реестр «Оберіг» немедленно, а не в течение суток, как это было раньше.

Авторы законопроекта обращают внимание на то, что обработка персональных данных без согласия субъекта персональных данных возможна на основании закона в случаях, когда это необходимо для обеспечения национальной безопасности.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации отмечает, что Министерство обороны активно работает над совершенствованием системы воинского учета. В частности, планируется внедрение новых технологий, которые позволят передавать данные о состоянии здоровья военнообязанных из гражданских медицинских учреждений в системы Министерства обороны за считанные минуты.