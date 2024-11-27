Залежить від дати отримання «броні»: частина українців втратить відстрочку від мобілізації

272В Уряді вважають, що в Україні надто багато чоловіків мають економічну броню. Мовляв, таких налічується більше мільйона і з них левова частка мають цю броню незаконно. Саме тому, восени цього року була призупинена видача бронювань, і розпочалися масові перевірки тих осіб, які мають бронь, а також підприємств, які мають, чи вже мали, право на видачу бронювання. В результаті цих перевірок тисячі осіб втратили цей тип відстрочки й наразі левова частка з них вже мобілізована. Тепер, ініціювали ще одне нововведення внаслідок якого бронь втратить ще низка чоловіків.

Тепер має значення, коли особа працевлаштувалась на роботу

Згідно з новою постановою Кабміну бронь можуть втратити ті особи, які були працевлаштовані на підприємство вже після 18 травня 2024 року. Тобто після того, як набрав чинності новий закон про мобілізацію. Навіть, якщо ви працюєте у критично важливих установах, ви все одно втратите свою бронь вже до 28 лютого 2025 року.

“Якщо працівник після цієї дати зʼявився на певному підприємстві й отримував бронь — наразі він такої можливості позбавляється. Це означає, що серед тієї кількості заброньованих, яка була до того, а ми говорили, що вона зросла від 900 000 до 1,6 мільйона, значна частина втратять статус заброньованих”, – зазначає народний депутат, член Комітету ВР з питань економічного розвитку Богдан Кицак.

Що ще зміниться?

Вже з 1 грудня 2024 року військовозобов’язаних бронюватимуть через “Дію” за допомогою спеціальних електронних списків. Водночас підприємство повинно довести, що воно може отримати статус “критично важливого”. Для цього в першу чергу компанія не повинна мати жодних податкових боргів.

Також має значення й розмір зарплати, який отримують працівники такого підприємства. В державних та комунальних підприємствах це має бути не менше ніж середня зарплата по Україні. У приватних компаніях працівники повинні отримувати мінімум 2,5 мінімалки.