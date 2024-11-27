Зависит от даты получения «брони»: часть украинцев потеряет отсрочку от мобилизации

27В Правительстве считают, что в Украине слишком многие мужчины имеют экономическую броню. Мол, таковых насчитывается более миллиона и из них львиная доля имеют эту броню незаконно. Именно поэтому осенью этого года была приостановлена ​​выдача броней, и начались массовые проверки лиц, имеющих бронь, а также предприятий, что имеют или имели право на выдачу бронирования. В результате этих проверок тысячи человек потеряли этот тип отсрочки и сейчас львиная доля из них уже мобилизована. Теперь, инициировали еще одно нововведение в результате которого бронь потеряет еще ряд мужчин.

Теперь имеет значение, когда человек трудоустроился на работу

Согласно новому постановлению Кабмина, бронь могут потерять те лица, которые были трудоустроены на предприятие уже после 18 мая 2024 года. То есть после вступления в силу нового закона о мобилизации. Даже если вы работаете в критически важных учреждениях, вы все равно потеряете свою бронь уже к 28 февраля 2025 года.

«Если работник после этой даты появился на определенном предприятии и получал бронь, сейчас он такой возможности лишается. Это значит, что среди того количества забронированных, которое было до того, а мы говорили, что оно выросло от 900 000 до 1,6 миллиона, значительная часть потеряет статус забронированных”, — отмечает народный депутат, член Комитета ВР по вопросам экономического развития Богдан Кицак.

Что еще изменится?

Уже с 1 декабря 2024 военнообязанных будут бронировать через “Дию” с помощью специальных электронных списков. В то же время предприятие должно доказать, что оно может получить статус “критически важного”. Для этого, в первую очередь, компания не должна иметь никаких налоговых долгов.

Также имеет значение размер зарплаты, которую получают работники такого предприятия. В государственных и коммунальных предприятиях это должна быть не менее средней зарплаты по Украине. В частных компаниях работники должны получать минимум 2,5 минималки.