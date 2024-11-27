В Україні змінили умови реєстрації права власності на нерухомість: що треба знати

Віднедавна в Україні діє автоматична реєстрація права власності на нерухомість. Тобто тепер кожен може зареєструвати свої права без участі державного реєстратора. Це стало відомо завдяки Міністерству розвитку громад та територій України.

Що відомо про новий сервіс?

Новий сервіс надає можливість Державному реєстру речових прав на нерухоме майно в будь-який момент отримати від Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацію про те, які об’єкти нерухомості введені в експлуатацію. Мова про ті об’єкти щодо яких у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровані спеціальні майнові права.

Це стосується:

Будинків (подільних об’єктів незавершеного будівництва). Квартир, паркомісць, інших типів приміщень (майбутніх об’єктів нерухомості). Дачних, садових та інших житлових приміщень.

В Міністерстві пояснюють, що тепер в системі автоматично оновлюватиметься низка технічних характеристик щодо цих об’єктів нерухомості.

“Також це відбувається у передбачених законодавством випадках, реєстрації обтяжень, внесення відомостей щодо спільної власності власників квартир та/або нежитлових приміщень на такі об’єкти нерухомості, вчинення інших реєстраційних дій та на підставі отриманих від ЄДЕССБ відомостей”, – пояснюють експерти.

Вже відбулися перші реєстрації

Вже відбулися перші реєстрації за новим функціоналом. Й вже відчутно позитивні зміни. Наприклад, більше адміністративних послуг можна отримати в автоматичному режимі. Також зменшено навантаження на державні структури. І що теж важливо — підвищено ступінь захищеності прав на нерухоме майно.

“Автоматизація процесів державної реєстрації дозволяє отримувати фізичним та юридичним особам в автоматичному режимі комплексну послугу щодо проведення у ДРРП визначених законодавством автоматичних реєстраційних дій від самого початку будівництва та по його закінченню”, – підсумовують у Міністерстві.