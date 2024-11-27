В Украине изменили условия регистрации права собственности на недвижимость: что нужно знать

Сейчас в Украине уже действует автоматическая регистрация права собственности на недвижимость. То есть, теперь каждый может зарегистрировать свои права без участия государственного регистратора. Это стало известно благодаря Министерству развития общин и территорий Украины.

Что известно о новом сервисе?

Новый сервис предоставляет возможность Государственному реестру прав на недвижимое имущество в любой момент получить от Единой государственной электронной системы в сфере строительства информацию о том, какие объекты недвижимости введены в эксплуатацию. Речь о тех объектах относительно которых в Государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрированы специальные имущественные права.

Это касается:

Домов (раздельных объектов незавершенного строительства). Квартир, паркомест, других типов помещений (будущих объектов недвижимости). Дачных, садовых и других жилых помещений.

В Министерстве объясняют, что теперь в системе будет автоматически обновляться ряд технических характеристик по этим объектам недвижимости.

“Также это происходит в предусмотренных законодательством случаях, регистрации обременений, внесения сведений о совместной собственности собственников квартир и/или нежилых помещений на такие объекты недвижимости, совершение других регистрационных действий и на основании полученных от ЕГЭСБ сведений“, — объясняют эксперты.

Уже произошли первые регистрации

Уже состоялись первые регистрации с помощью нового функционала. И уже ощутимо положительные перемены. Например, больше административных услуг можно получить в автоматическом режиме. Также уменьшена нагрузка на государственные структуры. И что тоже важно — повышена степень защищенности прав на недвижимое имущество.

“Автоматизация процессов государственной регистрации позволяет получать физическим и юридическим лицам в автоматическом режиме комплексную услугу по проведению в ДРРП определенных законодательством автоматических регистрационных действий с самого начала строительства и после его окончания”, — заключают в Министерстве.