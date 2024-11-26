«Тисячу Зеленського» будуть виплачувати через «Укрпошту»: відсутність смартфона не завадить отримати допомогу

«Тисячу Зеленського» можна буде отримати через «Укрпошту». Зокрема таку можливість матимуть пенсіонери, громадяни з інвалідністю та інші отримувачі соціальної допомоги. Таким чином у державі вирішили питання з видачею обіцяної зимової допомоги громадянам, що не мають сучасних технічних засобів та не можуть отримати кошти на віртуальну карту.

Як отримати 1000 грн через «Укрпошту»?

Допомогу за програмою «Зимова єПідтримка» в розмірі 1000 грн українцям почнуть виплачувати з грудня 2024 року. Проте забрати свої кошти вони матимуть можливість аж до кінця лютого 2025 року. Громадянам, що мають смартфони та застосунок «Дія», кошти перерахують на спеціальну віртуальну картку. Проте українці, які не мають сучасної техніки чи не вміють нею користуватися, зможуть отримати свої гроші у відділеннях «Укрпошти».

Зокрема пенсіонерам та людям, що регулярно отримують допомогу по інвалідності чи інші види соціальної допомоги, їхню 1000 грн видадуть разом із цими виплатами на початку грудня. За своїми коштами громадяни можуть прийти у будь-яке стаціонарне чи пересувне відділення «Укрпошти». Якщо ж людина не має фізичної можливості це зробити, гроші їй доставить листоноша.

До запланованого старту видачі зимової допомоги, тобто до 1 грудня, в Міністерстві соціальної політики сформують списки отримувачів. Саме з цими списками будуть звірятися в «Укрпошті» під час здійснення виплат.

Як можна використати «тисячу Зеленського»?

Гроші, отримані у відділеннях «Укрпошти» в рамках програми «Зимова єПідтримка», українці повинні використати до 1 березня 2025 року. Їх можна витратити на:

оплату ЖКП;

оплату рахунків за мобільний зв’язок;

купівлю продуктів, ліків, мийних засобів та інших українських товарів у відділеннях «Укрпошти»;

придбання поштової продукції;

оплату підписок на газети чи журнали.

В «Укрпошті» наголосили, що подбають про те, аби кожен українець отримав зимову виплату від держави та допоможуть правильно витратити ці кошти. Гроші та придбані на них товари доставлятимуть навіть у прифронтові населені пункти, де немає стаціонарних відділень «Укрпошти».