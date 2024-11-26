10 днів на заміну прав: кому з українських водіїв загрожує штраф 3400 грн

В Україні водій може отримати штраф у розмірі 3400 грн, навіть якщо він не порушував жодного з правил дорожнього руху. Таке покарання загрожує усім, хто вчасно не замінив водійські права. Щоб виправити свою помилку у водія є лише 10 днів.

Чому потрібно міняти права?

Експерти YouTube-каналу «АвтоТема» розповіли, в яких випадках необхідно оновлювати водійське посвідчення. Причому робити це потрібно дуже оперативно – у термін до 10 днів. А якщо не вдалося вкластися в ці часові рамки, краще взагалі не сідати за кермо, щоб не втрапити в халепу.

Першим випадком, що потребує термінової заміни водійського посвідчення, є закінчення терміну дії тимчасових прав. Такі права видаються одразу після закінчення автошколи і є чинними протягом 2 років. Якщо за цей час водій не порушував ПДР, він може і повинен замінити такі права на постійні.

Другою поширеною причиною для заміни водійського посвідчення є його протермінування. Проте цього разу вже йдеться про постійні права, які зазвичай є дійсними протягом 30 років.

Третім приводом для оновлення документу експерти називають зміну особових даних, наприклад прізвища. Найбільше це стосується жінок, які виходять заміж та змінюють прізвище, але часто забувають поміняти водійські права.

Якщо з часу протермінування прав чи офіційної зміни прізвища пройшло більше 10 днів, поліцейські мають право виписати водію штраф у розмірі 3400 грн.

Як отримати нове водійське посвідчення?

Поміняти старі права на нові зараз дуже просто. Для цього не потрібно навіть особисто звертатися до Сервісного центру МВС. Замінити цей документ можна не виходячи з дому за допомогою смартфона. Потрібно лише подати відповідну заявку у застосунку «Дія» та зачекати на виготовлення документу. Отримати ж нове водійське посвідчення можна через «Укрпошту», замовивши доставку у найближче відділення чи на свою домашню адресу.