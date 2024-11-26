Всі військовозобов’язані українці втратять бронь в один день: у Кабміні назвали дату

У Кабміні назвали дату коли будуть анульовані всі надані українцям відстрочки від мобілізації. Згідно з постановою №1332 громадяни, у яких термін дії броні не закінчиться до 28 лютого 2025 року, саме в цей день остаточно втратять своє право на відстрочку.

Кого Кабмін позбавить броні?

Згадана постанова набере чинності 1 грудня 2024 року і торкнеться усіх українців, що були заброньовані:

Міністерством економіки;

через застосунок «Дія».

Згідно з текстом постанови уряду №1332 від 22 листопада всі видані військовозобов’язаним українцям відстрочки будуть чинними протягом строку, на який їх було надано. Але це стосується лише відстрочок, термін дії яких закінчується раніше 28 лютого 2025 року. В цей день навіть ті броні, які мали б усе ще бути дійсними, автоматично анулюють.

Наприклад якщо громадянин заброньований і термін бронювання завершується 22 лютого, то він матиме відтермінування від служби саме до цієї дати. Однак якщо відстрочку надано наприклад до 5 березня, 28 лютого вона, згідно з законом, все одно втратить свою чинність.

З яких ще причин можуть скасувати відстрочку?

Позбавити українців відстрочки до закінчення терміну, на який вона була надана, або до 28 лютого 2025 року, можуть з наступних причин:

втрата підприємством, на якому працює громадянин, статусу критичності;

завершення підприємством виконання замовлень для ЗСУ та інших військових формувань;

ліквідація установи, організації чи органу державної влади, де працює громадянин;

звільнення працівника з підприємства, установи чи організації, яка його забронювала;

тимчасове припинення працівником трудового договору із роботодавцем;

закінчення контракту чи строку призначення;

особисте звернення керівника підприємства, установи чи організації, де працює заброньований;

отримання відстрочки з іншої причини, вказаної в статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

У решті випадків військовозобов’язаний може користуватися привілеями відстрочки від військової служби аж до завершення терміну бронювання або до 28 лютого 2025 року.