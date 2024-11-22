Тверезість не виправдання: за яку помилку водій може поплатитися штрафом у 40 000 грн

В Україні отримати штраф можуть навіть водії, які не скоювали очевидних правопорушень. Наприклад чималий штраф передбачений за їзду без водійського посвідчення. При цьому правоохоронцям абсолютно не важливо, що водій цілком тверезий і не знехтував жодним із правил дорожнього руху.

Який штраф доведеться заплатити?

Оштрафувати можуть як водія, що просто забув права вдома, так і того, хто був позбавлений права сідати за кермо рішенням суду. В обох із цих випадків водій буде суворо покараний. Відрізнятиметься лише сума штрафу та наявність додаткових санкцій.

Згідно зі статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за їзду без прав передбачається таке покарання:

штраф 425 грн – якщо громадянин не має при собі водійського посвідчення;

3 400 грн – якщо він взагалі не має водійських прав;

20 400 грн – за кермування після позбавлення прав;

40 800 грн і позбавлення права кермування на 5-7 років – якщо водія вдруге впіймали на їзді без прав протягом 1 року після судової заборони.

В деяких випадках після повторного порушення суд може навіть відібрати у водія автомобіль. Все залежить від конкретних обставин затримання та наявності у послужному списку водія їнших порушень.

Що робити, якщо вже оштрафували?

В Україні кожен водій за законом має право на оскарження штрафу. Зробити це можна протягом 10 днів з дати призначення покарання. Але для цього водію доведеться надати достовірне підтвердження того, що він справді не винен, а правоохоронці припустилися помилки. Аргументом також може стати будь-яке документальне підтвердження факту невинуватості чи неправильних дій поліції, наприклад фото, відео тощо.

Нагадаємо, що перелічені вище суми штрафів були встановлені у березні 2021 року. До того часу за їзду без прав українці могли відбутися штрафом на суму всього лише 510 грн.