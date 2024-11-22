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Тверезість не виправдання: за яку помилку водій може поплатитися штрафом у 40 000 грн

В деяких випадках водію загрожує позбавлення права кермування на строк до 7 років і навіть конфіскація машини.  

Дайнеко Наталія22.11.2024

В Україні отримати штраф можуть навіть водії, які не скоювали очевидних правопорушень. Наприклад чималий штраф передбачений за їзду без водійського посвідчення. При цьому правоохоронцям абсолютно не важливо, що водій цілком тверезий і не знехтував жодним із правил дорожнього руху.

Який штраф доведеться заплатити?

Оштрафувати можуть як водія, що просто забув права вдома, так і того, хто був позбавлений права сідати за кермо рішенням суду. В обох із цих випадків водій буде суворо покараний. Відрізнятиметься лише сума штрафу та наявність додаткових санкцій.

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Згідно зі статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за їзду без прав передбачається таке покарання:

  • штраф 425 грн – якщо громадянин не має при собі водійського посвідчення;
  • 3 400 грн – якщо він взагалі не має водійських прав;
  • 20 400 грн – за кермування після позбавлення прав;
  • 40 800 грн і позбавлення права кермування на 5-7 років – якщо водія вдруге впіймали на їзді без прав протягом 1 року після судової заборони.

В деяких випадках після повторного порушення суд може навіть відібрати у водія автомобіль. Все залежить від конкретних обставин затримання та наявності у послужному списку водія їнших порушень.

Що робити, якщо вже оштрафували?

В Україні кожен водій за законом має право на оскарження штрафу. Зробити це можна протягом 10 днів з дати призначення покарання. Але для цього водію доведеться надати достовірне підтвердження того, що він справді не винен, а правоохоронці припустилися помилки. Аргументом також може стати будь-яке документальне підтвердження факту невинуватості чи неправильних дій поліції, наприклад фото, відео тощо.

Нагадаємо, що перелічені вище суми штрафів були встановлені у березні 2021 року. До того часу за їзду без прав українці могли відбутися штрафом на суму всього лише 510 грн.

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Дайнеко Наталія22.11.2024
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