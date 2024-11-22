Банкомат стягнув гроші з карти, а готівку не видав: головне не панікувати

Відключення світла вже стали для українців звичайним явищем. З більшістю неприємних ситуацій, які виникають унаслідок раптового зникнення напруги в мережі, ми вже навчилися справлятися. Та бувають ситуації, в яких може розгубитися навіть найорганізованіша людина. Зокрема це стосується проблем із банківською технікою, наприклад раптового вимкнення банкомату.

Банкомат зняв гроші, але не видав

Неприємні ситуації під час зняття готівки – зараз одна з найпоширеніших проблем клієнтів українських банків. Адже коли вимикають світло, банкомат також втрачає джерело живлення і може не виконати до кінця розпочату операцію. Що робити в такому випадку?

Якщо банкомат вимкнувся, так і не видавши готівку, але з карти гроші вже стягнули, потрібно виконати наступні дії:

Зателефонувати на номер гарячої лінії банку. Зазвичай цей номер вказаний просто на банкоматі. Якщо ви знімали гроші у банкоматі «не рідного» банку, потрібно зателефонувати на гарячу лінію фінустанови, що видала вам карту. Додзвонившись на гарячу лінію, поясніть ситуацію та подайте заявку на повернення грошей. Оператор попросить надати адресу терміналу, його номер, точний час здійснення операції та назвати суму, яку ви збиралися зняти. Тож варто на всяк випадок сфотографувати банкомат одразу після невдалого зняття грошей та зробити скрін сповіщення про стягнення відповідної суми з карти.

Коли повернуть гроші?

В деяких випадках після збою в роботі банкомату гроші можуть автоматично повернутися на рахунок навіть протягом 15 хвилин. Але в більшості випадків клієнтам доводиться чекати принаймні добу на інкасацію банкомату.

Якщо ж навіть після інкасації гроші не повернули, доведеться особисто звернутися до філії банку та подати заявку на оскарження операції. Така процедура більшості банків займає 45 днів, тож гроші на рахунок повернуться щонайменше через півтора місяця.