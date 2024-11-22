Придбати техніку зі знижкою 15% зможуть не всі: кому Ощадбанк навідріз відмовить

Один з найбільших банків України Ощадбанк нещодавно долучився до державної програми, за якою підприємці можуть отримати 15% компенсації за придбане обладнання вітчизняного виробництва. Для цього Ощадбанк навіть підписав відповідний меморандум із Міністерство економіки. Проте не всім відомо, що виплата компенсації відбувається лише при дотриманні певних умов. Що це за умови та кому не варто розраховувати на повернення коштів?

В чому суть програми?

За словами членкині правління державного банку Наталії Буткової-Вітвицької, державна програма, що передбачає повернення частини грошей за нову техніку і обладнання, має одразу дві мети. Перш за все вона надає можливість українським підприємством оновити своє обладнання та підняти виробництво на новий рівень. Водночас програма заохочує український бізнес купувати техніку саме у вітчизняних виробників.

Умови програми доволі прості: покупці техніки та обладнання можуть отримати відшкодування в розмірі 15% (без ПДВ) від витраченої суми. Можливість повернути кошти підприємці матимуть при купівлі будівельного, колісного, енергетичного та спеціалізованого обладнання. Але вся ця техніка та обладнання повинні бути виключно українського виробництва.

Куплене в межах програми обладнання не можна перепродавати протягом трьох років з дати придбання. Інакше покупцю доведеться повернути компенсовані банком кошти. Ба більше, протягом наступних трьох років він не зможе взяти участь у програмі.

Хто не отримає компенсацію?

Не всі, хто претендуватиме на компенсацію за придбану техніку, справді її отримають. Згідно з умовами програми повернути 15% своїх інвестицій, не зможуть:

підприємства, що збанкрутували;

компанії, пов’язані із підсанкційними країнами – Росією та Білоруссю;

підприємства, які мають прострочений більш ніж на півроку податковий борг;

ті, що провадять свою діяльність на територіях, де йдуть активні бойові дії.

В Ощадбанку також зазначили, що компенсацію за техніку та обладнання, придбані до 1 грудня, підприємці зможуть отримати ще в поточному році. Але лише якщо встигнуть подати заявки на куплені товари до 5 грудня. Усі заявки, отримані після 5 грудня, банк розгляне вже у 2025 році.