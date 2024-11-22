Плюс 4,5 тис. грн щомісяця: хто зможе претендувати на новий вид виплат

В Україні збираються запровадити новий вид соціальних виплатвиплат. Щомісяця частина українців буде отримувати до 4,5 тис. грн. Наявність виплат та їх сума буде залежати від категорії вразливості, до якої належить громадянин.

Хто може претендувати на виплати?

Як зазначається у відповідній постанові Кабміну, впровадження нового виду соцвиплат – базової соціальної допомоги – має на меті забезпечити додаткову підтримку громадянам, які найбільше її потребують.

Право на отримання базової соціальної допомоги матимуть такі категорії населення:

багатодітні родини;

малозабезпечені сім’ї;

матері-одиначки;

люди з інвалідністю;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

родини, яким виплачується тимчасова допомога на дітей у зв’язку із невідомим місцезнаходженням чи несплатою аліментів одним із батьків;

громадяни без права на пенсію.

Як отримати кошти?

Щоб отримувати базову соцдопомогу потрібно подати відповідну заяву. Важливо, щоб подавачем заяви був той член родини, який вже отримує виплати принаймні за однією з перелічених вище категорій.

Подача заяви – це єдиний спосіб отримати базову соціальну допомогу. Адже вона надається лише за власним бажанням громадянина і автоматично призначатися не буде.

Кому і скільки платитимуть?

Що стосується суми виплат, то розраховуватися вона буде за таким принципом:

100% від базової суми, тобто 4,5 тис. грн, виплачуватимуть уповноваженому отримувачу – члену родини, що подав заяву;

70% від базового розміру виплати отримуватиме кожен із решти членів родини.

Яку допомогу отримають пенсіонери?

Програма базової соціальної допомоги найбільше орієнтована на потреби пенсіонерів. Зокрема найстарших громадян, що отримують вікові доплати. Сума додаткової виплати для них буде залежати від тривалості стажу. А саме: