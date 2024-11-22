Некоторые мужчины могут онлайн оформить отсрочку от мобилизации: о ком речь?

22Некоторые мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить отсрочку от мобилизации по ряду причин. К примеру, в связи с проблемами со здоровьем, при наличии экономической брони, или если военнообязанный является отцом трех несовершеннолетних детей. Последним, кстати, существенно упростили жизнь. Теперь, чтобы оформить такую ​​отсрочку, не нужно идти в ТЦК. Все можно сделать онлайн через приложение “Резерв+”.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров

Теперь многодетные родители могут оформить отсрочку прямо в приложении “Резерв+”. Это касается семей, которые в общем браке воспитывают трех и более несовершеннолетних детей. Чтобы оформить отсрочку, нужно зайти в приложение и отправить запрос на оформление отсрочки. Система автоматически все проверит и отправит ответ на ваш запрос. Не нужно даже давать свидетельства о рождении детей, ведь это все уже есть в системе Оберег.

“Если вы отвечаете требованиям, информация об отсрочке автоматически появится в вашем электронном военном документе“, – сообщил Умеров.

Что с другими отсрочками?

Относительно других отсрочек процедура их оформления не изменилась. Некоторые имеют отсрочку всего на три месяца, например, те, кто является опекуном родственников с инвалидностью. После того как три месяца пройдет, нужно снова идти в ТЦК и ждать повторного продления отсрочки. Те, у кого экономическая броня могут получить ее на несколько месяцев, максимум год. Отсрочка может быть отменена в любой момент, если лицо уволено или предприятие больше не подпадает под те требования, которые позволяют ему бронировать работников. К слову, проходят масштабные проверки всех предприятий, а также лиц, имеющих экономическую броню. Оказывается, что этим типом отсрочки многие пользуются незаконно. Теперь таких лиц будут лишать брони. Также уменьшится количество предприятий, имеющих право бронировать работников.