Дехто може онлайн оформити відстрочку від мобілізації: про кого мова?

Деякі чоловіки у віці від 18 до 60 років можуть отримати відстрочку від мобілізації з низки причин. Наприклад, у зв’язку з проблемами зі здоров’ям, при наявності економічної броні, або якщо військовозобов’язаний є батьком трьох неповнолітніх дітей. Останнім, до речі, суттєво спростили життя. Тепер, щоб оформити таку відстрочку, не потрібно йти в ТЦК. Все можна зробити онлайн через додаток “Резерв+”.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров

Відтепер багатодітні батьки можуть оформити відстрочку прямо у додатку “Резерв+”. Це стосується сімей, які у спільному шлюбі виховують трьох та більше неповнолітніх дітей. Щоб оформити відстрочку потрібно зайти в додаток та надіслати запит на оформлення відстрочки. Система автоматично все перевірить і надішле відповідь на ваш запит. Не потрібно навіть надавати свідоцтва про народження дітей, адже це все вже є у системі “Оберіг”.

“Якщо ви відповідаєте вимогам, інформація про відстрочку автоматично з’явиться у вашому електронному військовому документі”, – повідомив Умєров.

Що з іншими відстрочками?

Щодо інших відстрочок, то процедура їх оформлення не змінилася. Дехто має відстрочку лише на три місяці, наприклад, ті, хто є опікуном родичів з інвалідністю. Після того, як три місяці мине, потрібно знову йти в ТЦК і чекати на повторне продовження відстрочки. Ті в кого економічна броня, можуть отримати її на кілька місяців, максимум рік. Відстрочка може бути скасована в будь-який момент, якщо особу звільнено, або ж підприємство більше не підпадає під ті вимоги, які дають йому змогу бронювати працівників. До слова, наразі проходять масштабні перевірки всіх підприємств, а також осіб, які мають економічну броню. Виявляється, що цим типом відстрочки багато хто користується незаконно. Наразі таких осіб позбавлятимуть броні. Також зменшиться кількість підприємств, які матимуть право бронювати працівників.