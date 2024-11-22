Как сделать кислые мандарины сладкими: простой лайфхак, работающий на все 100%

Уже начался сезон цитрусовых, а именно мандаринок, без которых не обходятся зимние праздники. Запах мандарин у многих ассоциируется с Рождеством, праздником Николая, Новым годом и вообще с зимой. Большинство людей обожают этот фрукт, но как велико разочарование, когда мандарины оказываются очень кислыми. Иногда, на рынке или в супермаркете можно купить по виду очень привлекательные мандарины, которые по вкусу будут ужасными. Кислыми и иногда даже острыми, что невозможно их есть. Не спешите их выбрасывать или есть через силу. Есть простой лайфхак, который превратит даже самую кислую мандарину в сладкий фрукт.

Как убрать лишнюю кислоту?

Вы удивитесь насколько прост этот лайфхак. Все что вам нужно это поместить в теплую воду мандарины (температура должна быть примерно 45 градусов) и оставить их так на 10-15 минут. После этого подержать мандарины еще хотя бы минутку в прохладной воде. После таких водных процедур вся кислота из фруктов исчезнет, ​​и они будут сладкими и вкусными.

Есть еще один лайфхак, работающий почти по тому же принципу. Вам нужно просто поставить мандарины в шкурке в микроволновку. Включите микроволновку на всю мощность и подождите примерно 30 секунд. После этого извлеките мандарины и дайте им остыть. Можете тоже сразу же после микроволновой поместить фрукты в холодную воду для еще лучшего эффекта. Такие манипуляции нейтрализуют лимонную кислоту, которая, собственно, и придает фруктам кислый вкус.

Кстати, этот лайфхак можно опробовать и с апельсинами. А вот с другими фруктами, как, например, гранат, киви или яблоко, он не будет работать.