Як зробити кислі мандарини солодкими: простий лайфхак, який працює на всі 100%

22Вже розпочався сезон цитрусових, а саме мандаринок, без яких не обходяться жодні зимові свята. Запах мандарин у багатьох асоціюється з Різдвом, святом Миколая, Новим роком і взагалі з зимою. Більшість людей обожнюють цей фрукт, але ж яким великим є розчарування, коли мандарини виявляються дуже кислими. Інколи, на ринку, чи в супермаркеті можна купити з вигляду дуже привабливі мандарини, які на смак будуть жахливими. Кислими й інколи навіть гострими, такими, що неможливо їсти. Не спішіть їх викидати, або їсти через силу. Є простий лайфхак, який перетворить навіть найкислішу мандарину у солодкий фрукт.

Як прибрати зайву кислоту?

Ви здивуєтесь наскільки простим є цей лайфхак. Все що вам потрібно це помістити мандарини у теплу воду (температура має бути приблизно 45 градусів) і залишити їх так на 10-15 хвилин. Після цього потримати мандарини ще хоча б хвилину у холодній воді. Після таких водних процедур вся кислота з фруктів зникне і вони будуть солодкими та смачними.

Є ще один лайфхак, який працює майже за тим самим принципом. Вам потрібно просто поставити мандарини у шкурці в мікрохвильову піч. Ввімкніть мікрохвильову на всю потужність і почекайте приблизно 30 секунд. Після цього вийміть мандарини й дайте їм охолонути. Можете теж, одразу ж після мікрохвильової помістити фрукти у холодну воду для ще кращого ефекту. Такі маніпуляції нейтралізують лимонну кислоту, яка власне й надає фруктам кислого смаку.

До речі, цей лайфхак можна випробовувати й з апельсинами. А от з іншими фруктами, як, наприклад, гранат, ківі, чи яблуко, він не працюватиме.