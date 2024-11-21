Цены на недвижимость сильно изменились: сколько теперь стоит 1-комнатная квартира

22За последние шесть месяцев рынок недвижимости Украины продемонстрировал значительную динамику, особенно в сегменте однокомнатных квартир. Стоимость такого жилья в разных регионах страны менялась довольно существенно.

Детали

Ровно стал лидером по темпам подорожания однокомнатных квартир. За полгода средняя стоимость такого жилья в городе выросла на 14% и достигла 44 000 долларов США. Это свидетельствует о высоком спросе на жилье в этом регионе и, возможно, об ограниченных предложениях.

В то же время, Сумы возглавили список городов с наибольшим падением цен на однокомнатные квартиры. За полгода средняя стоимость такого жилья уменьшилась на 16%, составив 20 000 долларов США. Это может быть связано с рядом факторов, таких как снижение спроса, увеличение предложения или общая экономическая ситуация в регионе.

Запорожье и Харьков также испытали значительное снижение цен на однокомнатные квартиры – на 15% и 13% соответственно.

Киев, несмотря на общую тенденцию к снижению цен на недвижимость в Украине, продемонстрировал более умеренное удешевление – всего на 3%. Это может свидетельствовать о более стабильном состоянии столичного рынка жилья.

Цены на однокомнатные квартиры в Украине: обзор рынка

Стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке Украины существенно варьируется в зависимости от региона. Средние цены колеблются от 15 000 до 65 000 долларов США.

Самые низкие цены: Херсон: около 15 000 долларов Запорожье: около 17 000 долларов Харьков, Сумы: около 20 000 долларов Николаев: около 21 000 долларов

Самые высокие цены: Львов: около 65 000 долларов Киев: около 60 000 долларов Ужгород: около 55 000 долларов



Рынок первичной недвижимости в Украине стоит на пороге серьезных изменений. Эксперты прогнозируют сокращение спроса на новое жилье примерно на половину. Главной причиной такого прогноза является возможное возобновление масштабных отключений электроэнергии. Нестабильность энергоснабжения заставляет потенциальных покупателей откладывать решение о приобретении жилья. Кроме того, проблемы с электроэнергией могут привести к замедлению темпов строительства новых жилых комплексов, особенно на ранних стадиях.

Однако, представители строительных компаний отмечают, что это явление является временным. После стабилизации энергосистемы спрос на новое жилье, вероятно, восстановится. Это связано с тем, что потребность в жилье остается актуальной, а задержки в строительстве новых объектов являются временными.