Ціни на нерухомість сильно змінилися: скільки тепер коштує 1-кімнатна квартира

22За останні шість місяців ринок нерухомості України продемонстрував значну динаміку, особливо в сегменті однокімнатних квартир. Вартість такого житла в різних регіонах країни змінювалася досить суттєво.

Деталі

Рівне стало лідером за темпами подорожчання однокімнатних квартир. За півроку середня вартість такого житла в місті зросла на 14% і сягнула 44 000 доларів США. Це свідчить про високий попит на житло в цьому регіоні та, можливо, про обмежені пропозиції.

Водночас, Суми очолили список міст з найбільшим падінням цін на однокімнатні квартири. За півроку середня вартість такого житла зменшилася на 16%, склавши 20 000 доларів США. Це може бути пов’язано з низкою факторів, таких як зниження попиту, збільшення пропозиції або загальна економічна ситуація в регіоні.

Запоріжжя та Харків також зазнали значного зниження цін на однокімнатні квартири – на 15% та 13% відповідно.

Київ, незважаючи на загальну тенденцію до зниження цін на нерухомість в Україні, продемонстрував більш помірне здешевлення – лише на 3%. Це може свідчити про стабільніший стан столичного ринку житла.

Ціни на однокімнатні квартири в Україні: огляд ринку

Вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку України суттєво варіюється в залежності від регіону. Середні ціни коливаються від 15 000 до 65 000 доларів США.

Найнижчі ціни: Херсон: близько 15 000 доларів Запоріжжя: близько 17 000 доларів Харків, Суми: близько 20 000 доларів Миколаїв: близько 21 000 доларів

Найвищі ціни: Львів: близько 65 000 доларів Київ: близько 60 000 доларів Ужгород: близько 55 000 доларів



Ринок первинної нерухомості в Україні стоїть на порозі серйозних змін. Експерти прогнозують скорочення попиту на нове житло приблизно на половину. Головною причиною такого прогнозу є можливе поновлення масштабних відключень електроенергії. Нестабільність енергопостачання змушує потенційних покупців відкладати рішення про придбання житла. Крім того, проблеми з електроенергією можуть призвести до уповільнення темпів будівництва нових житлових комплексів, особливо на ранніх стадіях.

Однак, представники будівельних компаній зазначають, що це явище є тимчасовим. Після стабілізації енергосистеми попит на нове житло, ймовірно, відновиться. Це пов’язано з тим, що потреба в житлі залишається актуальною, а затримки в будівництві нових об’єктів є тимчасовими.