Українцям виплатять по 10 800 гривень: хто може взяти участь в програмі

22Багато українців, які були змушені покинути свої домівки через війну, мають можливість отримати фінансову підтримку від міжнародних організацій.

Деталі

Одна з таких організацій – Норвезька рада у справах біженців (NRC) – надає грошову допомогу українцям, які евакуювалися з небезпечних районів. Зокрема, допомога надається тим, хто виїхав з Донецької області через транзитний пункт у Павлограді.

Раніше в новинах з’явилася інформація про можливі обмеження на використання коштів, отриманих за програмою «тисяча Зеленського». Однак, ці обмеження не стосуються допомоги, яку надає Норвезька рада.

Кому призначена допомога

Отримати фінансову підтримку в розмірі 10 800 гривень на особу можуть громадяни України, які евакуювалися з Донецької області і тимчасово проживають у транзитному шелтері в Павлограді. Важливо зазначити, що перебування в цьому шелтері не повинно перевищувати трьох днів.

Як оформити допомогу

Щоб отримати грошову допомогу, необхідно звернутися безпосередньо до транзитного шелтеру в Павлограді. Там можна пройти процедуру реєстрації та подати необхідні документи.

Де отримати додаткову інформацію

Для отримання більш детальної інформації про умови отримання допомоги та необхідних документів можна звернутися за телефоном 066 832 70 78.

Загалом, ця інформація є важливою для тих українців, які шукають фінансову підтримку в складний період. Отримання грошової допомоги може значно полегшити життя тим, хто був змушений покинути свої домівки.

Додамо, що вже з першого грудня українці зможуть подати заявку на отримання грошової допомоги у розмірі тисяча гривень. Це нова ініціатива від президента України. Кошти будуть зараховані на картки “Національного кешбеку”. Щодо громадян України, які не користуються банками, то вони зможуть отримати кошти через Укрпошту. Остаточний алгоритм досі невідомий. Однак до грудня залишилося зовсім мало часу, тож, ймовірно, з’являться нові роз’яснення для українців.