Не только педагоги: кто еще получит надбавку с 1 января

С 1 января 2025 года учителя и другие работники образования будут получать существенное повышение заработной платы.

Детали

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 8 ноября 2024 года №1286, украинские педагоги могут рассчитывать на значительные улучшения в своих доходах. Эта новая система доплат касается всех педагогических работников общеобразовательных учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности.

Кроме учителей, доплата также предусмотрена для:

Психологов. Специалистов, которые оказывают психологическую поддержку ученикам и работают над улучшением их психоэмоционального состояния.

Руководителей кружков. Специалистов, которые организуют внешкольные занятия и дополнительное образование для учащихся.

Воспитателей групп продленного дня. Работников, которые занимаются детьми после уроков.

Правительство Украины приняло решение о введении ежемесячных доплат для всех педагогических работников общеобразовательных учебных заведений. Этот шаг направлен на повышение престижности профессии учителя и оказание дополнительной поддержки педагогам, работающим в условиях военного положения.

Доплаты будут осуществляться в два этапа:

С 1 января 2025 года. Размер доплаты составит 1300 гривен в месяц.

С 1 сентября 2025 года. Сумма доплаты увеличится до 2600 гривен в месяц.

Доплаты являются временной мерой поддержки педагогов во время военного положения. Выплаты будут продолжаться до конца года, в котором будет прекращено действие военного положения.

Хотя правительство Украины ввело значительные доплаты для педагогических работников общеобразовательных школ, эта программа имеет определенные ограничения по кругу лиц, которые могут на нее рассчитывать. Доплаты касаются исключительно педагогических работников средних школ (5-11 классы). Это означает, что воспитатели дошкольных учебных заведений (детских садов), преподаватели профессионально-технических училищ и сотрудники колледжей не попадают под действие этой программы. Размер доплаты будет зависеть от объема педагогической нагрузки учителя. То есть, педагоги, которые имеют меньше часов занятий, будут получать меньшую сумму доплаты.

Важно понимать, что эта система доплат является первым шагом к повышению оплаты труда учителей. Однако, существуют определенные категории педагогов, которые пока остались за пределами этой программы. Этот вопрос требует дальнейшего изучения и решения на уровне государственной политики.