Не лише педагоги: хто ще отримає надбавку з 1 січня

21З 1 січня 2025 року вчителі та інші працівники освіти отримуватимуть суттєве підвищення заробітної плати.

Деталі

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2024 року №1286, українські педагоги можуть розраховувати на значні покращення у своїх доходах. Ця нова система доплат стосується всіх педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форм власності.

Крім вчителів, доплата також передбачена для:

Психологів. Спеціалістів, які надають психологічну підтримку учням та працюють над покращенням їхнього психоемоційного стану.

Керівників гуртків. Фахівців, які організовують позашкільні заняття та додаткову освіту для учнів.

Вихователів груп продовженого дня. Працівників, які опікуються дітьми після уроків.

Уряд України ухвалив рішення про запровадження щомісячних доплат для всіх педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів. Цей крок спрямований на підвищення престижності професії вчителя та надання додаткової підтримки освітянам, які працюють в умовах воєнного стану.

Доплати будуть здійснюватися у два етапи:

З 1 січня 2025 року. Розмір доплати становитиме 1300 гривень на місяць.

З 1 вересня 2025 року. Сума доплати збільшиться до 2600 гривень на місяць.

Доплати є тимчасовою мірою підтримки педагогів під час воєнного стану. Виплати продовжуватимуться до кінця року, в якому буде припинено дію воєнного стану.

Хоча уряд України запровадив значні доплати для педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл, ця програма має певні обмеження щодо кола осіб, які можуть на неї розраховувати. Доплати стосуються виключно педагогічних працівників середніх шкіл (5-11 класи). Це означає, що вихователі дошкільних навчальних закладів (дитячих садків), викладачі професійно-технічних училищ та співробітники коледжів не потрапляють під дію цієї програми. Розмір доплати буде залежати від обсягу педагогічного навантаження вчителя. Тобто, педагоги, які мають менше годин занять, отримуватимуть меншу суму доплати.

Важливо розуміти, що ця система доплат є першим кроком до підвищення оплати праці вчителів. Проте, існують певні категорії освітян, які наразі залишилися поза межами цієї програми. Це питання потребує подальшого вивчення та вирішення на рівні державної політики.