Тем, кто не вовремя обновил данные, ПриватБанк будет навсегда блокировать счета

ПриватБанк обслуживает львиную долю украинцев. На официальной странице банка указано, что в настоящее время в них обслуживается около 19 миллионов украинцев и это один из самых больших показателей. Правда, число этих клиентов может резко уменьшиться не по желанию самого клиента, а по инициативе банковского учреждения. В Привате отмечают, что навсегда будут блокировать счета тем клиентам, чьи данные устарели и они игнорируют призыв их обновить.

Обновлять личные данные нужно вовремя

В ПриватБанке говорят, что это не их прихоть, а требование действующего законодательства. Клиенты банков должны своевременно обновлять свои данные. О том, что вам нужно обновить данные банк уведомит вас лично. Это может быть звонок из банка или сообщение в мобильном приложении Приват 24. Если вы получили такое уведомление — лучше его не игнорировать. Банк подождет некоторое время, а затем может навсегда заблокировать все ваши счета.

Обновлять регулярно данные нужно для того, чтобы банк мог надежно защищать счета клиентов от мошеннических действий и чтобы все финансовые операции в целом были прозрачными. Обновить данные можно в приложении Приват 24 или позвонив на горячую линию. Также это можно сделать в любом отделении ПриватБанка. Процедура максимально простая и быстрая.

Обновлять данные нужно в разных банках

Не только клиенты ПриватБанка должны время от времени обновлять данные. Это относится и к клиентам других банковских учреждений. Правда, наказание в других банках может быть другим, возможно более лояльным. Все зависит от внутренней политики банка, а еще отчасти от того, государственный он или нет.

Всего в Украине по состоянию на конец 2023 года насчитывалось 63 банка. Государству принадлежит четыре из них: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и УКРГАЗБАНК. Несмотря на то, что государству принадлежит, всего четыре банка, суммарно они владеют половиной всех банковских активов в Украине.