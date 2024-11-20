Стала відома нова вартість блакитного палива: скільки платитимемо з 1 грудня

Ціна на природний газ в Україні наступного місяця, грудня, буде коливатися в досить широкому діапазоні – від 8,46 до 19,6 гривень за кубічний метр. Однак, для більшості українців вартість газу буде фіксованою і становитиме 7,96 гривень за кубометр, оскільки саме таку ціну пропонує найбільший постачальник газу в країні – “Нафтогаз України”.

Деталі

На українському ринку газу для побутових споживачів працює дев’ять різних компаній. З них п’ять пропонують своїм клієнтам два варіанти тарифів: або фіксовану ціну на весь рік, або змінювану ціну, яка щомісяця може змінюватися залежно від ринкових умов. Решта чотирьох компаній пропонують лише річні фіксовані тарифи.

Незважаючи на різноманітність пропозицій на ринку, більшість українських домогосподарств (близько 98%) обрали для себе саме тариф “Нафтогазу” з фіксованою ціною 7,96 гривень за кубометр. Така ціна діятиме принаймні до кінця квітня наступного року і гарантує споживачам стабільні платежі за газ протягом цього періоду.

Ціни на газ для населення в грудні 2024 року (грн/куб.м):

Енеджі трейд груп: 7,799

Нафтогаз України: 7,96

Тернопільоблгаз збут: 7,96

Прикарпат Енерго Трейд: 7,98

Галнафтогаз: 7,99

Київські енергетичні послуги: 8,46

Дніпровські енергетичні послуги: 8,46

СвітлоГаз: 9,99

Як бачите, найнижча ціна: 7,799 грн/куб.м (Енеджі трейд груп) Найвища ціна: 9,99 грн/куб.м (СвітлоГаз).

Вартість транспортування газу зміниться

Тобто вартість блакитного палива залишається незмінною. А от щодо вартості доставки газу, то вже з січня вартість зміниться. Загалом вартість розподілу газу не зміниться, але цифри в платіжках зміняться. Українцям перерахують вартість відносно кількості використаних кубометрів за останній рік.

Загалом вартість газу не зміниться до кінця опалювального сезону. Наразі немає передумов для підвищення цін на газ, але в найближчій перспективі їх можуть переглянути.