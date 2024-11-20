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Стала відома нова вартість блакитного палива: скільки платитимемо з 1 грудня

Yulia21.11.2024

Ціна на природний газ в Україні наступного місяця, грудня, буде коливатися в досить широкому діапазоні – від 8,46 до 19,6 гривень за кубічний метр. Однак, для більшості українців вартість газу буде фіксованою і становитиме 7,96 гривень за кубометр, оскільки саме таку ціну пропонує найбільший постачальник газу в країні – “Нафтогаз України”.

Деталі

На українському ринку газу для побутових споживачів працює дев’ять різних компаній. З них п’ять пропонують своїм клієнтам два варіанти тарифів: або фіксовану ціну на весь рік, або змінювану ціну, яка щомісяця може змінюватися залежно від ринкових умов. Решта чотирьох компаній пропонують лише річні фіксовані тарифи.

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Незважаючи на різноманітність пропозицій на ринку, більшість українських домогосподарств (близько 98%) обрали для себе саме тариф “Нафтогазу” з фіксованою ціною 7,96 гривень за кубометр. Така ціна діятиме принаймні до кінця квітня наступного року і гарантує споживачам стабільні платежі за газ протягом цього періоду.

Ціни на газ для населення в грудні 2024 року (грн/куб.м):

  • Енеджі трейд груп: 7,799
  • Нафтогаз України: 7,96
  • Тернопільоблгаз збут: 7,96
  • Прикарпат Енерго Трейд: 7,98
  • Галнафтогаз: 7,99
  • Київські енергетичні послуги: 8,46
  • Дніпровські енергетичні послуги: 8,46
  • СвітлоГаз: 9,99

Як бачите, найнижча ціна: 7,799 грн/куб.м (Енеджі трейд груп) Найвища ціна: 9,99 грн/куб.м (СвітлоГаз). 

Вартість транспортування газу зміниться

Тобто вартість блакитного палива залишається незмінною. А от щодо вартості доставки газу, то вже з січня вартість зміниться. Загалом вартість розподілу газу не зміниться, але цифри в платіжках зміняться. Українцям перерахують вартість відносно кількості використаних кубометрів за останній рік. 

Загалом вартість газу не зміниться до кінця опалювального сезону. Наразі немає передумов для підвищення цін на газ, але в найближчій перспективі їх можуть переглянути. 

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Yulia21.11.2024
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