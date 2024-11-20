Стала известна новая стоимость голубого топлива: сколько будем платить с 1 декабря

Цена на природный газ в Украине в следующем месяце, декабре, будет колебаться в достаточно широком диапазоне – от 8,46 до 19,6 гривен за кубический метр. Однако, для большинства украинцев стоимость газа будет фиксированной и составит 7,96 гривен за кубометр, поскольку именно такую цену предлагает крупнейший поставщик газа в стране – «Нафтогаз Украины».

Детали

На украинском рынке газа для бытовых потребителей работает девять различных компаний. Из них пять предлагают своим клиентам два варианта тарифов: либо фиксированную цену на весь год, либо изменяемую цену, которая ежемесячно может меняться в зависимости от рыночных условий. Остальные четыре компании предлагают только годовые фиксированные тарифы.

Несмотря на разнообразие предложений на рынке, большинство украинских домохозяйств (около 98%) выбрали для себя именно тариф «Нафтогаза» с фиксированной ценой 7,96 гривен за кубометр. Такая цена будет действовать по крайней мере до конца апреля следующего года и гарантирует потребителям стабильные платежи за газ в течение этого периода.

Цены на газ для населения в декабре 2024 года (грн/куб.м):

Энеджи трейд групп: 7,799

Нафтогаз Украины: 7,96

Тернопольоблгаз сбыт: 7,96

Прикарпат Энерго Трейд: 7,98

Галнафтогаз: 7,99

Киевские энергетические услуги: 8,46

Днепровские энергетические услуги: 8,46

СветлоГаз: 9,99

Как видите, самая низкая цена: 7,799 грн/куб.м (Энеджи трейд групп) Самая высокая цена: 9,99 грн/куб.м (СветлоГаз).

Стоимость транспортировки газа изменится

То есть стоимость голубого топлива остается неизменной. А вот по стоимости доставки газа, то уже с января стоимость изменится. В целом стоимость распределения газа не изменится, но цифры в платежках изменятся. Украинцам пересчитают стоимость относительно количества использованных кубометров за последний год.

В целом стоимость газа не изменится до конца отопительного сезона. Сейчас нет предпосылок для повышения цен на газ, но в ближайшей перспективе их могут пересмотреть.