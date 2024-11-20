Ці СМС потрібно терміново видалити: українцям розповіли про приховану загрозу

Сьогодні смартфони стали невід’ємною частиною нашого життя. Ми використовуємо їх для спілкування, роботи та розваг. Однак, зберігаючи в телефоні різноманітні повідомлення, ми наражаємо себе на певні ризики. Деякі типи повідомлень можуть містити конфіденційну інформацію, яка може бути використана зловмисниками для шахрайських дій.

Дані облікових записів

СМС-ки з логінами та паролями – це сповільнена бомба для вашої онлайн-безпеки. Зберігаючи їх у телефоні, ви даєте зловмисникам прямий шлях до ваших акаунтів. Навіть якщо ви налаштували автозаповнення паролів, краще не ризикувати.

Найбільшої уваги потребують дані для входу в банківські додатки, пошту та соцмережі. Саме тут зосереджені ваші фінанси та особиста інформація. А от паролі від ігор та розважальних додатків можна зберігати спокійно, якщо вони не пов’язані з грошима.

Будь-які особисті дані

СМС з вашою адресою, номером паспорта чи даними банківської картки — це відкриті двері для шахраїв. Зберігаючи таку інформацію в телефоні, ви ризикуєте стати жертвою крадіжки особистих даних.

Якщо ви все ж таки вирішили зберігати особисті дані в телефоні, обов’язково захистіть свій пристрій надійним паролем або біометричною аутентифікацією. Ідеальним рішенням буде використання спеціалізованих додатків для зберігання паролів та інших чутливих даних.

СМС від банків

Кожне SMS від банку — це потенційна загроза для ваших фінансів. Не зберігайте повідомлення про стан рахунку, транзакції та інші банківські операції. Ці дані можуть потрапити в руки шахраїв і бути використані для несанкціонованих дій.

Отримали SMS з кодом підтвердження для банківської операції, яку ви не ініціювали? Це сигнал тривоги! Швидко видаліть це повідомлення, щоб запобігти шахрайству.

Підозрілі повідомлення та спам

Спам — це не просто небажана реклама. Це часто прихована загроза. Шкідливі посилання в спамі можуть заразити ваш телефон вірусами і викрасти ваші персональні дані. Будьте обережні!