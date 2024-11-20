Тим, хто не вчасно оновив дані, ПриватБанк назавжди блокуватиме рахунки

ПриватБанк обслуговує левову частку українців. На офіційній сторінці банку вказано, що наразі в них обслуговується близько 19 мільйонів українців і це один з найбільших показників. Щоправда, число цих клієнтів може різко зменшитися й не за бажанням самого клієнта, а з ініціативи банківської установи. У Приваті зазначають, що назавжди блокуватимуть рахунки тим клієнтам, чиї дані є застарілими і вони ігнорують заклик їх оновити.

Оновлювати особисті дані потрібно вчасно

У ПриватБанку кажуть, що це не їхня примха, а вимога чинного законодавства. Клієнти банків повинні вчасно оновлювати свої дані. Про те, що вам потрібно оновити дані банк повідомить вас особисто. Це може бути дзвінок з банку або ж повідомлення у мобільному додатку Приват 24. Якщо ви отримали таке сповіщення — краще його не ігнорувати. Банк почекає деякий час, а потім може назавжди заблокувати всі ваші рахунки.

Оновлювати регулярно дані потрібно для того, щоб банк міг надійно захищати рахунки клієнтів від шахрайських дій і щоб загалом всі фінансові операції були прозорими. Оновити дані можна в додатку Приват 24, або зателефонувавши на гарячу лінію. Також це можна зробити у будь-якому відділенні ПриватБанку. Процедура максимально проста та швидка.

Оновлювати дані потрібно у різних банках

Не лише клієнти ПриватБанку повинні час від часу оновлювати дані. Це стосується й клієнтів інших банківських установ. Щоправда, покарання в інших банках може бути іншим, можливо лояльнішим. Все залежить від внутрішньої політики банку, а ще частково від того, державний він, чи ні.

Всього в Україні станом на кінець 2023 року налічувалося 63 банки. Державі належить чотири з них: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк та УКРГАЗБАНК. Попри те, що державі належить всього чотири банки та сумарно вони володіють половиною всіх банківських активів в Україні.