Вісім українських сирів визнано найкращими у світі: які виробники отримали цю відзнаку

Днями в Португалії відбулося цікаве змагання під назвою World Cheese Awards 2024. 15 листопада у португальському містечку Візеу професійні експерти обирали найкращі сири світу. Всього на змаганнях було представлено 4 786 видів сиру, які було привезено з 47 країн світу. Аж 240 експертів було долучено до вибору найкращих сирів. Вони оцінювали склад продукту, смак, запах та низку інших нюансів. Українці теж брали участь у змаганнях. Нашу країну представляло 11 виробників сиру, і сумарно вони привезли з собою 27 видів сиру. Отримали наші сири чудовий результат. В Україні з бронзою та сріблом повернулося вісім видів сиру.

Які сири визнано найкращими?

Відтак срібло та золото до України привезли наступні виробники й види сиру.

Срібна нагорода:

Твердий сир під назвою “Корона” від виробника “Зінка”, що базується на Київщині. Ароматизований сир “Лопта” від виробника “Мамин сир”. Він родом з Закарпаття.

Щодо бронзових нагород, то їх отримало шість видів сиру від п’ятьох різних виробників.

Твердий сир під назвою “Козячий сир з трюфелем” від виробника “Мукко” з Львівщини. Твердий сир під назвою “Легенда” та твердий сир “Бікоз” від виробника “Доообра ферма” з Київщини. Твердий сир під назвою “Гауда” від виробника “Зінка” з Київщини. Сир з білою пліснявою під назвою “Говерла” від виробника “Гарбузовий рай”, що базується на Львівщині. Напівтвердий сир під назвою “Фонді” від “WineTime”, Київщина.

«8 нагород — чудовий результат на такому масштабному змаганні. Втретє ми доводимо, що українські сири займають достойне місце на світовому ринку. Дякую кожному сировару за сміливість і бажання розвитку. Саме такі події дають гарний поштовх до вдосконалення, масштабування, пошуку свого споживача», — розповідає Оксана Чернова, сирна експертка ProCheese від Ardis Group, суддя від України на World Cheese Awards.