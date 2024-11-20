«Фатальне паркування»: де не варто залишати машину в зимовий період

Взимку автомобілісти стикаються з великою кількістю труднощів. Йдеться не тільки про стан доріг та постійне замерзання лобового скла. Існує ще одна проблема, яка може на перший погляд здаватися не такою очевидною – це вибір місця для паркування. Адже «неправильне» паркування взимку може закінчитися пошкодження автомобіля, а подекуди навіть травмою водія.

Де не можна паркуватися взимку?

Провідні автоексперти стверджують, що до вибору паркувального місця у холодний сезон потрібно ставитися особливо уважно. Перш за все вони радять уникати паркування поряд із будівлями, зокрема під карнизами та дахами. Взимку на дахах часто утворюються бурульки та снігові брили, які можуть впасти та пошкодити автомобіль.

Особливо небезпечно обирати таке місце для паркування під час відлиги. Тоді матеріальні збитки у вигляді розбитого лобового скла або фари гарантовані. Не кажучи вже про ризик травмування пасажирів, які можуть знаходитися в автівці.

На другому місці у рейтингу невдалих місць для зимового паркування – тісні двори та провулки. Взимку дороги стають слизькими і машина легко може втратити керування. А в тісному просторі місця для маневрування обмаль, тож ризик зіткнення з перешкодою суттєво зростає. Таким чином можна не тільки розбити машину, а й травмуватися самому чи наразити на небезпеку свою родину.

Яке місце для паркування обрати?

З огляду на перелічені зимові небезпеки, водіям радять у холодну пору року обирати для парковки просторі локації подалі від будинків. Тоді не доведеться постійно хвилюватися, що на вашу машину впаде брила льоду із даху сусідньої багатоповерхівки. А виїхати з паркувального місця на дорогу навіть в ожеледицю буде не так складно, як вибратися з тісного двору, намагаючись при цьому не зачепити сусідні машини.