Газ, вода та електрика задарма: частина пенсіонерів може скористатись 100% знижкою на оплату ЖКП

В Україні деякі громадяни мають право не платити за комунальні послуги ні копійки. Наприклад розраховувати на 100% пільгу можуть пенсіонери із певними професіями, що працювали у сільській місцевості та проживають там надалі.

Хто з пенсіонерів може не платити за комуналку?

Отримати 100% знижку на сплату ЖКП, а також не платити за побутове паливо та скраплений газ можуть пенсіонери, які працювали за такими спеціальностями:

педагог;

медик;

фармацевт;

працівник музею;

бібліотекар;

спеціаліст із захисту рослин;

працівник державного/комунального закладу культури чи освітнього закладу культурної сфери.

Однак йдеться лише про тих пенсіонерів, які працювали за даними спеціальностями у селах та селищах і продовжують проживати там до цього часу.

Які умови для отримання пільги?

До пенсіонерів, що проживають у сільській місцевості та працювали за одним із перелічених фахів, також є певні вимоги. Щоб отримати 100% знижку на оплату комуналки вони повинні:

мати від 3 років відповідного стажу;

у момент виходу на пенсію займати посаду, яка дає право на отримання пільги.

Важливо пам’ятати, що право на отримання пільги у розмірі 100% залежить також від доходу родини пенсіонера. Таку знижку на сплату комуналки надають лише якщо середньомісячний дохід на одного члена родини пенсіонера протягом останніх півроку не перевищував 4240 грн.

Як отримати знижку на ЖКП?

Щоб отримати знижку на оплату комуналки і придбання побутового палива пенсіонер повинен подати відповідну заяву, а до неї долучити документи, які підтверджують факт проживання у сільській місцевості. Але перш за все необхідно переконатися, що громадянин перебуває на обліку в Реєстрі пільговиків. Якщо це не так, то почати потрібно із внесення своїх даних у цей реєстр. Для цього необхідна заява та довідка, видана відділом охорони здоров’я, освіти, культури тощо, яка підтверджує, що стаж, фах та посада пенсіонера справді дають йому право на зазначену пільгу.

Подати заяву та надати підтверджуючі документи для отримання пільги пенсіонер може кількома способами:

особисто через сервісні центри Пенсійного фонду;

поштою, надіславши документи на адресу відповідного органу ПФУ;

онлайн через портал електронних послуг фонду;

з допомогою застосунку «Дія».

Пільга надається на термін 12 місяців від дати звернення, проте діє не довше, ніж до завершення поточного календарного року.