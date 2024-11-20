Частині ВПО затримують щомісячні виплати: чи варто бити на сполох

Українці, що змушені були покинути свої домівки через війну, продовжують отримувати щомісячні виплати від держави. Зокрема більшості внутрішньо переміщених осіб вже виплатили фінансову допомогу за листопад. Але частина переселенців досі чекає на кошти. Чому затримують виплати та коли очікувати надходжень?

Коли переселенці отримають свої виплати?

Більшості внутрішньо переміщених осіб, що мають право на фінансову допомогу від держави, гроші надійшли ще 15 листопада. Однак деякі переселенці переселенці досі чекають на виплати і вже почали тривожитися, чи отримають їх взагалі.

У Мінсоці пояснили, що хвилюватися немає причини. Кошти для переселенців виплачуються у два етапи, тож всі хто не отримав гроші 15 листопада, отримає їх наприкінці місяця – 28 листопада. Потрібно лише зачекати ще кілька днів і не здіймати паніку. Адже залишати напризволяще ВПО, що опинилися в скрутному становищі, ніхто не збирається.

Хто з переселенців має право на фінансову допомогу?

Щомісячні виплати в Україні отримують переселенці, що перебувають у скрутній фінансовій ситуації. Зокрема ті, хто не може працювати через стан свого здоров’я або зайнятий доглядом за хворими родичами. Також виплати в Україні регулярно отримують діти-переселенці та люди з інвалідністю.

Скільки платять ВПО?

В залежності від статусу внутрішньо переміщеної особи, вона отримує одну з двох можливих виплат. А саме:

дорослі особи – 2 тис. грн;

діти та люди з інвалідністю – 3 тис. грн.

Звісно ж цих коштів не вистачить щоб забезпечити навіть базові потреби. Однак вони можуть стати непоганою підтримкою для осіб, що змушені були покинути свої домівки та зараз знаходяться у тяжких життєвих обставинах.

Переселенцям також нагадали, що у випадку не надходження коштів до кінця місяця їм варто звернутися до ЦНАПу чи органів соціального захисту за місцем проживання. Адже якщо сталася помилка із нарахуванням грошей, наступного місяця переселенець просто отримає подвоєну суму виплат.