Цінники просто «оскаженіють»: які продукти стрімко здорожчають вже у грудні

Напередодні зимових свят в Україні зазвичай суттєво зростають ціни на продукти харчування. Однак цьогоріч тенденція до підвищення цін буде пов’язана не лише із наступаючим Різдвом та Новим роком. Які продукти цієї зими будуть «на ціну золота» та в чому причина їх здорожчання?

Овочі стануть ексклюзивним продуктом

Як зазначив член комітету ВР з питань аграрної і земельної політики Дмитро Соломчук, на перше місце за темпами здорожчання вийдуть овочі. Ціни на них почнуть стрімко рости вже у грудні, проте висока вартість за цими продуктами зберігатиметься і навесні 2025 року.

Головною причиною здорожчання овочів за словами нардепа є відсутність відповідних умов для їх тривалого зберігання. Таким чином частина урожаю просто не переживе зиму і згниє. Натомість українці будуть змушені купувати овочі, привезені з-за кордону. А ціни на імпорт завжди значно вищі.

За олію доведеться платити втридорога

Значно підвищиться ціна і на соняшникову олію. Через цьогорічну посуху в Україні гірше вродив соняшник. А оскільки Україна є одним з найбільших імпортерів цієї культури, дефіцит соняшникової олії спостерігатиметься у всьому світі.

На зиму сировини для виготовлення олії українцям ще вистачить. Тож вартість цього продукту до кінця лютого 2025 року суттєво не зміниться. Та навесні цінники просто «оскаженіють».

Зараз же вартість олії в українських супермаркетах становить:

за пляшку 500 мл – від 35 грн;

за 850 мл — від 52 грн;

за 3 л — від 189 грн.

Крім овочів та олії Дмитро Соломчук також попередив українців про можливе здорожчання молока, м’яса і курячих яєць. Хоча зростання цін на яйця українці вже встигли відчути сповна. Із жовтня до листопада вартість яєць збільшилася на 60% ї зараз десяток коштує в середньому 61 грн.