Українцям пояснили, чому фізичну сім-карту потрібно періодично міняти

Усередині практично кожного смартфона або мобільного телефону є сім-карта від оператора. Пристрій сім-карти доволі складний – всередині є невеликий процесор, а також постійна й оперативна пам’ять. У пам’яті зберігаються дані мобільного оператора для підключення до мережі.

Є щонайменше 3 причини для того, щоб раз на кілька років міняти фізичну сім-карту. Поговоримо про них.

Проблеми зі зв’язком

Трапляються такі ситуації, коли телефон починає глючити – втрачати мережу там, де інші телефони не відчувають проблем. Якщо ваша сім-карта була випущена давно, то, можливо, зміна сім-карти на нову усуне ці проблеми. Програмне забезпечення сім-карти також змінюється і поліпшується, і дуже часто цей спосіб допомагає отримати стабільний зв’язок.

Отримати нову сім-карту просто – достатньо прийти в будь-який офіс оператора: номер при цьому залишається колишнім.

Фізичне зношення сім-карти

Будь-яка сім-карта має постійну пам’ять, у якій зберігаються найрізноманітніші налаштування, а також SMS і номери. У разі, якщо є проблеми зі збереженням контактів, SMS і налаштувань сім-карти, то, можливо, має місце знос пам’яті.

Також знос пам’яті може вплинути на саму якість зв’язку. До речі, сім-карту краще міняти раз на 5 років, щоб уникнути можливих проблем, наприклад, повної втрати зв’язку в найбільш невідповідний момент.

Нові технології

Стільникові оператори постійно покращують свою якість зв’язку. Наприклад, якщо ваша сім-карта була випущена років 15 тому, то, можливо, вона не підтримує 4G. Також оператори зараз можуть прискорювати 4G і покращувати якість передачі даних – щоб повноцінно скористатися подібним, бажано замінити сім-карту на нову. Отримавши нову сім-карту, ви також отримуєте оновлене меню від вашого мобільного оператора зв’язку.

Віртуальна eSim

Якщо смартфон підтримує віртуальну сім-карту, то краще скористатися нею. По-перше, така сім-карта ніколи не вийде з ладу, а по-друге, можна додати кілька телефонних номерів від різних операторів і перемикатися між ними. Особливо зручна ця функція в роумінгу за кордоном – не потрібно фізично вставляти сім-картку, а досить переключитися на обраний номер.

До речі! Якщо ваш смартфон часто втрачає мережу, а дзвінки перериваються, то можна спробувати гарненько протерти контакти сім-карти спиртовою серветкою. Можливо, відбулося окислення і контакт трапляється через раз.