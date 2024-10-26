Ноутбук чи ПК: що краще для роботи з дому

Що обрати людині, яка завжди працює вдома? Комп’ютер чи ноутбук? Це питання хвилює багатьох. Давайте розберемося в ньому більш детально.

Мобільність

Головна якість ноутбука – мобільність. Але для чого вона потрібна, якщо немає планів роботи поза домом? А ось маючи стаціонарний комп’ютер, можна облаштувати вдома повноцінне, а найголовніше, правильне для постави та зору робоче місце. Ноутбук можна використовувати скрізь у приміщенні, що в підсумку може спричинити дискомфорт під час роботи. Ну як не спокуситися і не «полежати» з ноутбуком на улюбленому дивані? Навряд чи це буде зручно і правильно.

Монітор

Зазвичай діагональ ноутбуків у районі 13-17 дюймів, причому великі лептопи вже часто ігрові, а значить важкі. Ноутбук – це прив’язка до екрана – навряд чи хтось купуватиме для ноутбука окремий монітор. А ось маючи системний блок, можна вибрати до нього відповідний монітор. Що більший монітор, то краще для зору, це факт.

Простота і дешевизна ремонту

А чи знаєте ви, що якщо проллєте пів кухля чаю на клавіатуру ноутбука, то пристрій може повністю вийти з ладу? Під клавіатурою лептопа знаходиться материнська плата з усіма комплектуючими. Вивести з ладу стаціонарний комп’ютер складніше – зазвичай виходить з ладу будь-яка деталь, яку недорого і просто замінити. А ноутбук може бути влаштований так, що процесор і пам’ять будуть розпаяні на платі – ремонт у цьому разі може бути дуже дорогим.

Можливість модернізації

З пункту вище ми розуміємо, що ноутбук може і зовсім не підлягати модернізації, якщо компоненти припаяні до плати. У більшості сучасних лептопів максимум, що можна зробити, – наростити постійну пам’ять шляхом заміни накопичувача.

У системного блока ж усе простіше. Будь-який компонент можна замінити на більш продуктивний, якщо є технічна можливість. Наприклад, маючи 4 слоти пам’яті на материнській платі за зайнятості 1-3, можна докупити ще одну плату пам’яті і збільшити цей параметр. А жорстких дисків або SSD так взагалі можна підключити кілька штук.

Питання вартості

Якщо порівнювати «в лоб» ноутбук і системний блок близької конфігурації, ноутбук завжди коштуватиме дорожче. А ось непоганий системний блок можна купити «з рук». Наприклад, для серфінгу в інтернеті та перегляду фільмів можна придбати б/в системний блок буквально за 3-4 тисячі рублів. І він повноцінно працюватиме. А чи знайдете ви такий ноутбук? Навряд чи. Та й у більшості випадків системний блок схожої конфігурації буде потужнішим, ніж компактний лептоп.

Стабільність

Системний блок має більший запас міцності як за якістю, так і за можливістю модернізації. Ноутбук більш кволий – часто виходить з ладу клавіатура та петлі, на яких кріпиться екран. До того ж, ноутбук може перегрітися, наприклад, якщо перебуває на неправильній поверхні (покривало або ковдра на ліжку). А системний блок стоїть собі де-небудь під столом і може працювати десятиліттями.

Периферійні пристрої

Практика показує, що у користувачів крім ноутбука і максимум зовнішньої миші нічого немає. А маючи системний блок, можна підібрати відповідну клавіатуру, колонки, камеру, мікрофон, мишку – тут ми не прив’язані до пристрою. Системний блок має велику кількість портів, а отже, є де розгулятися!