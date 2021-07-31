Для чого насправді мобільні додатки запитують доступ до ваших контактів та інших особистих даних

В наші дні середньостатистичний користувач смартфона встановлює на свій пристрій від 60 до 90 додатків. Більшість з них запитують певну інформацію про вас і використовуваний вами гаджет. Вони можуть запитати ваше ім’я, адресу електронної пошти, геопозіцію і навіть доступ до камери, списку контактів або мікрофона. Навіщо додатки збирають ці дані і чи дійсно їм потрібно так багато знати?





Доступ надається тільки за згодою користувача, але тут є чому здивуватися. Чи знаєте ви, наприклад, що 45% найпопулярніших додатків для Android і 25% для iOS запитують відстеження місця розташування? Приблизно якій саме кількості програм потрібен доступ до камери вашого пристрою?

Звичайно, нічого протизаконного тут немає – всі дозволи додатків дає сам користувач. І зазвичай існує вагома причина, по якій додаткам потрібні ваші дані. Наприклад, додаток для виклику таксі повинен мати доступ до місця розташування користувача, щоб повідомити водієві, куди йому потрібно їхати. Софт, який просить доступ до камери, має вбудовану функцію на зразок пошуку по картинці або сканування QR-кодів. Програми для мобільного банкінгу хочуть бачити ваші контакти для відправки грошей по номеру телефону, GPS-додатки – для можливості друзям побачити вашу геопозіцію. Доступ до мікрофона часто потрібен для запису відео з програми.

Користувач повинен бути дуже обережний при наданні ряду даних додаткам

Коли ви встановлюєте нове ПЗ, воно зазвичай запитує певні дозволи. Раніше додатки запитували все, що їм може знадобитися, заздалегідь, але в нових версіях iOS і Android деякі дані можна запитувати, тільки коли безпосередньо потрібен доступ. Наприклад, музичний додаток може не потребувати будь-яких дозволів заздалегідь, але запросить доступ до сховища, якщо ви хочете завантажувати пісні, або доступ до місця розташування, якщо він пропонує списки відтворення на основі вашої активності.

Запитайте себе, чи дійсно додаток потребує цього дозволу і чи зручно вам буде надати його конкретній програмі. Адже, можливо, ви збираєтеся використовувати тільки певні функції, наприклад, хочете отримати більш яскравий ліхтарик з подачею SOS-сигналу і вам не потрібні персоналізовані попередження. Зрештою, якщо вам знадобиться та чи інша функція, ви завжди можете відкрити доступ в налаштуваннях пізніше.

Тому перш ніж встановлювати програму прочитайте дозволи, необхідні для застосування і подумайте, навіщо вони потрібні і чи потрібні вам ті чи інші функції. Зрештою, при сумнівах можна прочитати політику конфіденційності. Якщо її немає або по ній неможливо визначити, куди будуть відправлятися ваші дані, не встановлюйте програми та виберіть альтернативу.

Як дізнатися, яка програма і яку інформацію отримує?

На iPhone дуже легко побачити, які категорії даних ви дозволили збирати і яким додаткам, і ви можете переглянути свої рішення одним дотиком. Просто зайдіть в Налаштування> Приватна власність, а потім, наприклад, ви можете натиснути на “Камеру”, щоб побачити всі додатки, які коли-небудь запитували доступ до вашої камери.

В Android 10 був доданий аналогічний екран налаштувань конфіденційності, але в останніх версіях також можна подивитися, які програми мають доступ до яких даних, перейшовши в Налаштування> Програми та повідомлення> Дозволи додатка. Звичайно, назва пунктів може відрізнятися в залежності від вашого пристрою.

Якщо вас турбує конкретний додаток, в iPhone ви можете перейти в «Налаштування» і прокрутити до списку всіх додатків. Торкніться потрібного, щоб побачити, які дані він отримує, і скасуйте непотрібні дозволи. На Android ви можете просто провести пальцем по будь-якому додатку і натиснути «Інформація».