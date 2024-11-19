Частина українців отримає доплату з 1 січня: які професії в переліку

Від січня наступного року всі педагоги загальноосвітніх шкіл отримуватимуть додатково 1300 гривень щомісяця. А з вересня ця сума зросте до 2600 гривень.

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Нова система доплат стосується всіх педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл, незалежно від їхніх посадових обов’язків.Нова система доплат максимально спрощує процедуру отримання додаткових коштів для педагогів. Усі розрахунки будуть здійснюватися автоматично, без будь-яких додаткових дій з боку вчителів.

При цьому розмір доплат буде збільшуватися поступово. З початку наступного року педагоги отримуватимуть 1300 гривень щомісяця, а з вересня – 2600 гривень. Такий підхід дозволить поступово адаптуватися державі до нових умов фінансування.

Додаткові виплати є тимчасовим заходом, спрямованим на підтримку педагогів у період воєнного стану. Це означає, що після завершення війни розмір заробітної плати вчителів може змінитися.

Держава розуміє, наскільки важко працювати вчителям в умовах війни, тому вирішила додатково їх підтримати. Ці виплати – це знак вдячності за їхню важливу роботу.

Тобто замість запланованого значного підвищення заробітної плати вчителів до 17 424 гривень на місяць (4,84 прожиткових мінімумів), передбаченого постановою Кабінету Міністрів № 822 від 2019 року, уряд вирішив запровадити тимчасові додаткові виплати. Це рішення закріплено постановою № 1286 від 8 листопада 2024 року.

Через складну економічну ситуацію в країні, спричинену війною, уряд був змушений відмовитися від плану значного підвищення зарплат вчителям. Висока інфляція та необхідність фінансування оборони не дозволили виділити достатньо коштів на цю мету. Тому було прийнято рішення про введення тимчасових доплат, які допоможуть частково компенсувати втрати в заробітній платі.

Хто не отримає доплату

Нові доплати стосуються виключно педагогічних працівників середніх шкіл. Це означає, що виплати не отримають:

вихователі дошкільних закладів;

викладачі професійно-технічних училищ;

працівники коледжів.

Розмір доплати для вчителів залежатиме від їхнього робочого навантаження.