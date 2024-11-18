Важная новость от Укрзализныци: появится новый поезд на популярном направлении

«Укрзализныця» решила порадовать путешественников и временно назначила дополнительный поезд из столицы до популярного курорта Трускавец. Поезд будет курсировать только дважды: 30 ноября и 7 декабря. Цены на билеты в купе будут колебаться от 372 до 772 гривен, в зависимости от выбранного места.

Детали

Речь идет о поезде №159/160 Киев-Трускавец. По расписанию, он будет отправляться из столицы в 10:18 и прибывать на курорт в 19:35. В обратном направлении поезд будет отправляться в 8:52 и прибывать в Киев в 18:10.

Купить билеты на этот дополнительный поезд можно различными удобными способами: через мобильное приложение «Укрзализныци», на официальном сайте компании, в чат-ботах или непосредственно в кассах железнодорожных вокзалов.

Стоимость проезда в купе варьируется от 372 до 772 гривен, а в люксе – 1870 гривен. Цены могут зависеть от выбранного места, даты поездки и других факторов.

Трускавец – это известный украинский курорт с уникальными минеральными водами. Здесь можно не только отдохнуть, но и пройти курс лечения различных заболеваний. Новый поезд Укрзализныци сделает путешествие к этому курорту еще более удобным.

Как мы уже сообщали ранее, «Укрзализныця» также внесла изменения в маршрут поезда Киев-Каменец-Подольский из-за необходимости проведения ремонтных работ на железнодорожных путях. Этот поезд временно будет курсировать по сокращенному маршруту до города Хмельницкий. Из-за ремонтных работ на железной дороге временно изменен маршрут поезда №139/140 Киев – Каменец-Подольский. С 26 ноября по 8 декабря он будет курсировать до Хмельницкого. 25 ноября поезд будет следовать до станции Гречаны. Отправление из Киева в 23:32, прибытие в Гречаны в 05:47. Для получения подробной информации об альтернативных маршрутах и расписание движения обращайтесь по телефону … или на сайте «Укрзализныци».