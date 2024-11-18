Важлива новина від Укрзалізниці: з’явиться новий поїзд на популярному напрямку

“Укрзалізниця” вирішила порадувати мандрівників і тимчасово призначила додатковий поїзд зі столиці до популярного курорту Трускавець. Поїзд курсуватиме лише двічі: 30 листопада та 7 грудня. Ціни на квитки в купе коливатимуться від 372 до 772 гривень, залежно від обраного місця.

Деталі

Мова йде про поїзд №159/160 Київ-Трускавець. За розкладом, він відправлятиметься зі столиці о 10:18 і прибуватиме до курорту о 19:35. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 8:52 і прибуватиме до Києва о 18:10.

Придбати квитки на цей додатковий поїзд можна різними зручними способами: через мобільний додаток “Укрзалізниці”, на офіційному сайті компанії, у чат-ботах або безпосередньо в касах залізничних вокзалів.

Вартість проїзду в купе варіюється від 372 до 772 гривень, а в люксі – 1870 гривень. Ціни можуть залежати від обраного місця, дати поїздки та інших факторів.

Трускавець – це відомий український курорт з унікальними мінеральними водами. Тут можна не лише відпочити, а й пройти курс лікування різноманітних захворювань. Новий поїзд Укрзалізниці зробить подорож до цього курорту ще зручнішою.

Як ми вже повідомляли раніше, “Укрзалізниця” також внесла зміни до маршруту поїзда Київ-Кам’янець-Подільський через необхідність проведення ремонтних робіт на залізничних коліях. Цей поїзд тимчасово курсуватиме за скороченим маршрутом до міста Хмельницький. Через ремонтні роботи на залізниці тимчасово змінено маршрут поїзда №139/140 Київ – Кам’янець-Подільський. З 26 листопада по 8 грудня він курсуватиме до Хмельницького. 25 листопада поїзд прямуватиме до станції Гречани. Відправлення з Києва о 23:32, прибуття до Гречан о 05:47. Для отримання детальної інформації про альтернативні маршрути та розклад руху звертайтесь за телефоном … або на сайті “Укрзалізниці”.