Часть украинцев получит доплату с 1 января: какие профессии в перечне

1902С января следующего года все педагоги общеобразовательных школ будут получать дополнительно 1300 гривен ежемесячно. А с сентября эта сумма возрастет до 2600 гривен.

Детали

Новая система доплат касается всех педагогических работников общеобразовательных школ, независимо от их должностных обязанностей. Новая система доплат максимально упрощает процедуру получения дополнительных средств для педагогов. Все расчеты будут осуществляться автоматически, без каких-либо дополнительных действий со стороны учителей.

При этом размер доплат будет увеличиваться постепенно. С начала следующего года педагоги будут получать 1300 гривен ежемесячно, а с сентября – 2600 гривен. Такой подход позволит постепенно адаптироваться государству к новым условиям финансирования.

Дополнительные выплаты являются временной мерой, направленной на поддержку педагогов в период военного положения. Это означает, что после завершения войны размер заработной платы учителей может измениться.

Государство понимает, насколько трудно работать учителям в условиях войны, поэтому решило дополнительно их поддержать. Эти выплаты – это знак благодарности за их важную работу.

То есть вместо запланированного значительного повышения заработной платы учителей до 17 424 гривен в месяц (4,84 прожиточных минимумов), предусмотренного постановлением Кабинета Министров № 822 от 2019 года, правительство решило ввести временные дополнительные выплаты. Это решение закреплено постановлением № 1286 от 8 ноября 2024 года.

Из-за сложной экономической ситуации в стране, вызванной войной, правительство было вынуждено отказаться от плана значительного повышения зарплат учителям. Высокая инфляция и необходимость финансирования обороны не позволили выделить достаточно средств на эти цели. Поэтому было принято решение о введении временных доплат, которые помогут частично компенсировать потери в заработной плате.

Кто не получит доплату

Новые доплаты касаются исключительно педагогических работников средних школ. Это означает, что выплаты не получат:

воспитатели дошкольных учреждений;

преподаватели профессионально-технических училищ;

работники колледжей.

Размер доплаты для учителей будет зависеть от их рабочей нагрузки.