Безлімітний інтернет майже безкоштовно: популярний мобільний оператор порадував українців

19Київстар” підготував для своїх абонентів приємний сюрприз: акцію “Безлімітний день” за 1 гривню. Це чудова нагода скористатися всіма перевагами безлімітного інтернету. Деталями акції поділилися на своїй сторінці у Facebook.

Деталі

«Київстар» постійно балує своїх абонентів різноманітними акціями та бонусами, які дають змогу суттєво заощадити на мобільному зв’язку. Популярна акція «Щасливий день» регулярно продовжується, даючи можливість абонентам насолоджуватися безлімітним інтернетом та іншими приємними бонусами.

Компанія нагадує своїм абонентам про вигідну пропозицію: лише за одну гривню можна підключити безлімітний мобільний інтернет. Однак слід пам’ятати, що така пропозиція обмежена в часі та доступна лише один раз на тиждень.

Як ідеться в повідомленні компанії: «Нагадуємо про акцію “Щасливий день”. Користуйтеся безлімно мобільним інтернетом протягом одного дня. Його можна підключити в «Мій Київстар» один раз на 7 днів за 1 грн».

Така акція просто незамінна в несподіваних ситуаціях. Наприклад, якщо ви забули поповнити рахунок, то всього за одну гривню зможете забезпечити собі мобільний зв’язок на цілий день.

Чи буде мобільний зв’язок у разі блекауту

Російська армія відновила ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру. І хоч за даними експертів остання атака не завдала суттєвої шкоди енергосистемі, в Україні почали застосовувати графіки відключення електроенергії.

Раніше уряд зобов’язав мобільних операторів забезпечити стабільну роботу базових станцій щонайменше на 10 годин у разі відключення світла. Однак далеко не всюди це вдалося реалізувати. Тож відповідно у разі тотального блекатуру зв’язок буде не більше кількох годин. Забезпечити генераторами чи іншими резервними джерелами живлення тисячі базових станцій по Україні вкрай складно і дорого. Тому як варіант можна підключити оптоволоконний інтернет. Але і це не панацея. Інтернет буде доти, доки надавач послуг зможе забезпечувати резервне живлення.