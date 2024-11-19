Безлимитный интернет почти бесплатно: популярный мобильный оператор порадовал украинцев

19Киевстар» подготовил для своих абонентов приятный сюрприз: акцию „Безлимитный день“ за 1 гривну. Это прекрасная возможность воспользоваться всеми преимуществами безлимитного интернета. Деталями акции поделились на своей странице в Facebook.

Детали

«Киевстар» постоянно балует своих абонентов разнообразными акциями и бонусами, которые позволяют существенно сэкономить на мобильной связи. Популярная акция «Счастливый день» регулярно продолжается, давая возможность абонентам наслаждаться безлимитным интернетом и другими приятными бонусами.

Компания напоминает своим абонентам о выгодном предложении: всего за одну гривну можно подключить безлимитный мобильный интернет. Однако следует помнить, что такое предложение ограничено во времени и доступно только один раз в неделю.

Как говорится в сообщении компании: «Напоминаем об акции «Счастливый день». Пользуйтесь безлимно мобильным интернетом в течение одного дня. Его можно подключить в «Мой Киевстар» один раз в 7 дней за 1 грн».

Такая акция просто незаменима в неожиданных ситуациях. Например, если вы забыли пополнить счет, то всего за одну гривну сможете обеспечить себе мобильную связь на целый день.

Будет ли мобильная связь в случае блэкаута

Российская армия возобновила ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру. И хотя по данным экспертов последняя атака не нанесла существенного вреда энергосистеме, в Украине начали применять графики отключения электроэнергии.

Ранее правительство обязало мобильных операторов обеспечить стабильную работу базовых станций минимум на 10 часов в случае отключения света. Однако далеко не везде это удалось реализовать. Поэтому соответственно в случае тотального блэкатура связь будет не более нескольких часов. Обеспечить генераторами или другими резервными источниками питания тысячи базовых станций по Украине крайне сложно и дорого. Поэтому как вариант можно подключить оптоволоконный интернет. Но и это не панацея. Интернет будет до тех пор, пока поставщик услуг сможет обеспечивать резервное питание.